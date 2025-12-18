Baricade de foc și gaze lacrimogene în Bruxelles. Mii de fermieri au blocat drumurile cu tractoare și au forțat barajele poliției

Baricade de foc și gaze lacrimogene în Bruxelles. Mii de fermieri au blocat drumurile cu tractoare și au forțat barajele poliției. FOTO: Captură video X

Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă împotriva a mii de fermieri care se opun acordului UE-Mercosur și care s-au adunat joi în Bruxelles, au blocat drumurile cu tractoare și au aruncat cu cartofi și ouă în forțele de ordine, scrie Euronews.

Încă din zori, sute de tractoare s-au îndreptat spre Bruxelles și au blocat traficul pe principalele rute de acces.

Situaţia s-a tensionat în cursul dimineţii în anumite zone, în special în apropierea pieţei Luxemburg, unde poliţia a folosit tunuri de apă şi gaze lacrimogene după ce s-a aruncat cu diverse obiecte şi au fost aprinse focuri în mai multe locuri, relatează La Libre Belgique.

Mii de fermieri protestează faţă de politica agricolă europeană (PAC), faţă de reducerile prevăzute în bugetul PAC şi faţă de proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur, precum şi faţă de taxa pentru emisiile de carbon.

În capitală, numeroase drumuri și pasaje sunt închise, în special în cartierul european şi pe Petite Ceinture. Transportul public este, de asemenea, afectat: mai multe linii de autobuz sunt întrerupte sau deviate, iar serviciul public de transport îi avertizează pe clienţi să se aştepte la întârzieri.

În jurul instituțiilor europene au fost trimise numeroase echipaje de poliție.

Mai mulţi manifestanţi au aruncat cu cartofi în poliţişti, prezenţi în număr mare în faţa Parlamentului European, care au ripostat cu tunuri cu apă şi gaze lacrimogene.

Un tractor a forţat un baraj al poliţiei.

Dacă va fi aprobat, acordul UE–Mercosur ar duce la crearea unei pieţe comune de aproximativ 722 de milioane de persoane. Pactul de liber schimb vizează, în special, creşterea exporturilor europene de maşini, utilaje, vinuri şi băuturi spirtoase către America Latină.

În acelaşi timp, ar facilita intrarea pe piaţa europeană a unor produse precum carne, zahăr, orez, miere sau soia din America de Sud, cu riscul de a pune presiune pe anumite sectoare agricole din Uniunea Europeană.

Fermierii contestă acordul Mercosur, deoarece spun că există riscul concurenței neloiale dacă se importă produse agricole ieftine. Mai mult, acestea pot destabiliza piața europeană deoarece produsele din blocul Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay şi Paraguay) nu respectă aceleași standarde stricte impuse fermierilor din spațiul comunitar.