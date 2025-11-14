Racheta New Glenn a lui Bezos a fost lansată cu succes spre Marte. Misiunea va dezvălui cum Planeta Roșie a devenit "o planetă moartă"

3 minute de citit Publicat la 00:37 14 Noi 2025 Modificat la 00:39 14 Noi 2025

Lansarea Escapade marchează primul zbor pentru New Glenn cu o sarcină utilă la bord. Foto: Captura video/ SFN

Blue Origin, compania aerospațială fondată de proprietarul Amazon, miliardarul Jeff Bezos, a lansat joi cu succes impunătoarea rachetă New Glenn într-o misiune care marchează primul său test major, potrivit CNN.

Transportând o pereche de sateliți destinați unei călătorii lungi și sinuoase către Marte, racheta New Glenn a decolat de la Stația Forțelor Spațiale Cape Canaveral.

După lansare, racheta a revenit înapoi pe o platformă maritimă în premieră, marcând un pas important înainte de eforturile companiei de a face New Glenn reutilizabilă, mai puțin costisitoare și un concurent serios pentru SpaceX al lui Elon Musk.

Blue Origin urma să lanseze o misiune NASA, numită Escapade, duminică, dar acoperirea cu nori a dus la decizia de amânare a lansării. Compania a trebuit apoi să colaboreze cu Administrația Federală a Aviației, care a implementat recent o interdicție asupra majorității lansărilor de rachete în timpul zilei, în contextul închiderii guvernului.

Apoi, o furtună solară masivă care a împodobit cerul cu aurore a împiedicat compania să încerce decolarea miercuri, a declarat Blue Origin într-o postare pe rețelele de socializare. Erupțiile geomagnetice spațiale precum cea care a avut loc săptămâna aceasta aduc cu ele valuri de radiații și particule care pot deteriora navele spațiale.

Lansarea Escapade marchează primul zbor pentru New Glenn cu o sarcină utilă la bord. Racheta și-a finalizat zborul inaugural în ianuarie, transportând tehnologie demonstrativă fabricată de Blue Origin în compartimentul său de marfă.

În timpul primei încercări de lansare a New Glenn de către Blue Origin din ianuarie, compania nu a reușit să recupereze primul booster al New Glenn, care este porțiunea cea mai de jos a rachetei care oferă vehiculului explozia inițială necesară pentru decolare.

Compania a atribuit încercarea eșuată motoarelor care nu s-au reaprins corect. Dar Blue Origin nu pare să fi întâmpinat astfel de probleme joi, deoarece primul etaj al New Glenn a aterizat curat pe o barjă maritimă numită Jacklyn, după mama lui Bezos.

La fel ca principalul concurent al Blue Origin, SpaceX - care a fost mult timp o forță dominantă în domeniul lansărilor comerciale - rachetele Blue Origin sunt proiectate pentru a fi parțial reutilizate pentru a reduce costurile.

Eșecul de a ateriza cu racheta de propulsie nu afectează neapărat modul în care companiile evaluează succesul general al unei misiuni, deoarece obiectivul principal al oricărei lansări de rachetă este de a livra în siguranță încărcătura pe orbită. Dar Blue Origin a precizat înainte de decolare că etapele de recuperare și reîncărcare a unor părți ale rachetelor sale sunt cruciale pentru modelul de afaceri al companiei.

Și Blue Origin a declarat că a petrecut ultimele 10 luni concentrându-se în mare măsură pe reglarea vehiculului New Glenn, în speranța de a garanta o aterizare cu succes a rachetei de propulsie.

Cum se desfășoară misiunea care va studia pierderea atmosferei Planetei Roșii

Odată ce ajunge pe orbită, New Glenn are printre cele mai interesante sarcini care pot fi atribuite unei rachete. Este programată să livreze sateliții gemeni Escapade pe o traiectorie către Punctul Lagrange 2, sau L2 - un punct de echilibru cosmic la aproximativ 1,5 milioane de kilometri (930.000 de mile) de Pământ.

Punctele Lagrange pot fi utile pentru diverse tipuri de misiuni, deoarece permit navelor spațiale să rămână pe orbită pentru o perioadă foarte lungă de timp, consumând un minim de combustibil. Telescopul Spațial James Webb, de exemplu, se află pe orbită în jurul L2.

În acest caz, însă, sateliții Escapade vor folosi L2 ca un fel de drum orbital secundar pe care să zăbovească în timp ce așteaptă destinația lor - Marte - pentru a călători mai aproape de Pământ de-a lungul traiectoriei sale orbitale. La sfârșitul anului 2026, când se va deschide următoarea fereastră de transfer de pe Marte, sateliții vor pleca apoi de pe L2, vor trece scurt înapoi pe lângă Pământ și vor porni în călătoria lor finală către planeta roșie.

Indiferent de ziua în care Escapade își ia zborul, ambele nave spațiale sunt programate să intre pe orbita marțiană în septembrie 2027.

Abia atunci Escapade își va începe misiunea științifică principală. Condusă de Universitatea din California, Berkeley, o echipă de cercetători va studia atmosfera planetei - lucrând pentru a evalua de ce Marte a început să-și piardă atmosfera odinioară densă cu miliarde de ani în urmă și va evalua condițiile de radiații pentru viitorii exploratori.

„Pe parcursul misiunii Escapade, cei doi sateliți vor efectua măsurători simultane din întreaga atmosferă superioară și magnetosferă a planetei, variind de la altitudini cuprinse între aproximativ 160 și 10.000 de kilometri”, potrivit unui comunicat de presă al UC Berkeley despre misiune. „Observațiile coordonate, multipunct, sunt necesare pentru a dezlega lanțul cauză-efect din cadrul sistemului.”

Escapade face parte din programul SIMPLEx al NASA - sau Misiuni Mici și Inovatoare pentru Explorarea Planetară - care își propune să stimuleze cercetătorii și companiile să conceapă modalități de a utiliza nave spațiale mici și ieftine pentru a efectua investigații științifice la prețuri mult mai mici decât cele obișnuite.