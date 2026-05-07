Presupusa scrisoare de adio a lui Jeffrey Epstein a fost făcută publică: ”Ce vreți să fac?”

Documentul a fost făcut public miercuri de judecătorul Kenneth M. Karas. Foto: Getty Images

Un judecător federal din Statele Unite a făcut publică o presupusă scrisoare de adio atribuită lui Jeffrey Epstein, document care a rămas sigilat ani la rând în dosarul penal al fostului său coleg de celulă, potrivit The New York Times.

„M-au investigat luni întregi, NU AU GĂSIT NIMIC!!!”, începe mesajul atribuit lui Epstein, care continuă spunând că acuzațiile împotriva lui vizau fapte petrecute cu mulți ani în urmă.

„Este un privilegiu să poți alege momentul în care îți iei rămas-bun”, mai apare în text.

La un moment dat, mesajul include și fraza: „Ce vreți să fac, să izbucnesc în plâns??”

Nota se încheie cu cuvintele: „NU E DISTRACTIV. NU MERITĂ!!”, subliniate în original.

Biletul ar fi fost găsit în iulie 2019

Documentul a fost făcut public miercuri de judecătorul Kenneth M. Karas, de la Tribunalul Federal din White Plains, New York, care a supervizat cazul lui Nicholas Tartaglione, fostul coleg de celulă al lui Epstein.

Potrivit lui Tartaglione, nota a fost găsită în iulie 2019, după ce Epstein a fost descoperit inconștient în celulă, cu o fâșie de material înfășurată în jurul gâtului. Epstein a supraviețuit acelui incident, însă câteva săptămâni mai târziu a fost găsit mort, la vârsta de 66 de ani, în Metropolitan Correctional Center din Manhattan.

Publicarea documentului vine după ce The New York Times a cerut instanței, săptămâna trecută, desecretizarea acestuia și a publicat un articol în care Tartaglione a povestit cum a intrat în posesia biletului.

A fost găsit de colegul lui de celulă

The New York Times precizează însă că nu a putut verifica autenticitatea documentului și nici dacă acesta a fost într-adevăr scris de Jeffrey Epstein.

Chiar dacă Departamentul de Justiție al SUA a publicat milioane de pagini legate de cazul Epstein într-un demers fără precedent de transparență, copia acestei note nu apărea printre documentele desecretizate. O purtătoare de cuvânt a Departamentului de Justiție a declarat că instituția nu văzuse niciodată documentul.

În schimb, jurnaliștii au descoperit o cronologie succintă care explica modul în care nota a ajuns implicată în dosarul juridic complicat al lui Tartaglione. Potrivit documentului, avocații acestuia ar fi autentificat nota, fără să fie clar prin ce metodă.

Nicholas Tartaglione, fost polițist în Briarcliff Manor, New York, împărțea celula cu Epstein în timp ce aștepta procesul într-un caz de cvadruplă crimă.

A găsit biletul într-un roman

Acesta a declarat în interviuri telefonice acordate dintr-o închisoare din California că a găsit nota într-un roman, după ce Epstein fusese scos din celulă în urma presupusei tentative de suicid.

„Am deschis cartea să citesc și era acolo”, a spus Tartaglione. Potrivit acestuia, mesajul era scris pe o foaie galbenă ruptă dintr-un carnețel.

Moartea lui Jeffrey Epstein a fost catalogată oficial drept sinucidere de medicul legist din New York. Totuși, de-a lungul anilor, numeroase informații despre breșele de securitate din închisoare au alimentat teorii și suspiciuni legate de circumstanțele morții sale.

Tartaglione a negat întotdeauna că l-ar fi agresat pe Epstein

După incidentul din iulie 2019, când gardienii l-au întrebat despre urmele de pe gât, Epstein ar fi spus inițial că Tartaglione l-a atacat și că nu avea intenții suicidare.

Tartaglione a negat întotdeauna că l-ar fi agresat pe Epstein, iar ulterior acesta din urmă le-ar fi spus oficialilor penitenciarului că „nu a avut niciodată probleme” cu colegul său de celulă.

Fostul polițist a explicat că le-a dat nota avocaților săi pentru că ar fi putut deveni utilă dacă Epstein ar fi continuat să susțină că fusese atacat.

Nicholas Tartaglione execută în prezent patru sentințe pe viață

Nicholas Tartaglione a fost condamnat în 2023 și execută în prezent patru sentințe pe viață. Acesta continuă să își susțină nevinovăția și a contestat verdictul.

Potrivit documentelor din instanță, nota a devenit ulterior parte a unui conflict juridic de lungă durată între avocații lui Tartaglione, iar actele au fost sigilate pentru a proteja confidențialitatea relației avocat-client.

Înainte de desecretizare, judecătorul Karas a solicitat părților implicate să își exprime poziția privind cererea The New York Times de a face public documentul.

Biroul procurorului federal din Manhattan, care l-a urmărit penal pe Tartaglione, nu s-a opus publicării notei. Într-o scrisoare adresată instanței, procurorii au precizat că „există un interes public puternic privind circumstanțele morții lui Epstein”.