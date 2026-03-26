România - Turcia: 0-1. România ratează calificarea la Cupa Mondială 2026

26 Mar

România lui Lucescu joacă, pe Beșiktaș Park din Istanbul, barajul decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026. Deși lotul Turciei valorează cu mult peste lotul României, o țară întreagă este cu sufletul la gură și speră la o victorie pentru „Tricolori”.

Dacă România învinge Turcia lui Vincenzo Montella, „Tricolorii” vor juca finala pentru calificare cu câștigătoarea partidei Slovacia-Kosovo. România a terminat pe locul 3 grupa de calificare la CM 2026, în spatele Austriei și Bosniei, însă a ajuns la baraj datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor.

Ultima oară când România întâlnea Turcia într-un meci oficial a fost în 2013, la Cupa Mondială. Atunci, „Tricolorii” lui Victor Pițurcă au pierdut cu 0-2. Ultima victorie a României în fața Turciei a fost în 2012, tot la Cupa Mondială, când „Tricolorii” au câștigat cu 1 la 0, prin golul lui Gheorghe Grozav, care joacă acum la Petrolul Ploiești.

Diferența de valoare dintre cele două echipe este colosală. Potrivit TransferMarkt, lotul României valorează 96.05 milioane de euro, în timp ce naționala Turciei însumează 460.20 milioane de euro. Cel mai valoros jucător al Tricolorilor este Radu Drăgușin, fundașul celor de la Spurs, în timp ce „coroana” Turciei este celebrul Arda Guler, mijlocașul ofensiv al madridiștilor de la Real, care valorează 90 de milioane de euro.

La capitolul trofee însă, Lucescu are avantajul clar: a câștigat, în cariera sa de antrenor, un total de 37 de trofee, în timp ce Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, are doar un trofeu în palmares: Supercupa Italiei, în sezonul 16/17, cu AC Milan.

Mircea Lucescu luptă pentru o ultimă Cupă Mondială, în timp ce, în același timp, se luptă cu propriul corp. A trăit mii de meciuri ca jucător și antrenor, dar acestea ar putea fi cele mai grele dintre toate: două meciuri de baraj pentru a duce România la prima sa Cupă Mondială în 28 de ani.

„Nu pot pleca ca un laș. Trebuie să credem în șansa noastră de a ne califica”, a spus Lucescu într-un interviu pentru The Guardian.

Printre miile de fani care au mers în Turcia pentru a susține naționala se află și nume mari din fotbalul românesc, precum Gică Hagi, Florin Răducioiu și Gică Popescu.