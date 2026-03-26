România - Turcia: 0-1. România ratează calificarea la Cupa Mondială 2026

Naționala României va avea parte de un sprijin consistent în deplasarea din Istanbul, în ciuda faptului că organizatorii au pus la dispoziție doar 2.130 de bilete. Realitatea dinaintea meciului arată însă o mobilizare mult mai mare: peste 6.500 de suporteri români sunt așteptați în tribune la barajul cu Turcia. Datele apărute în ProSport, pe baza informațiilor discutate într-o ședință de securitate organizată de UEFA înaintea jocului, confirmă că stadionul va fi ocupat la capacitate maximă. Locurile arenei din Istanbul, care ajung până la 42.684, sunt complet epuizate, ceea ce anunță o atmosferă extrem de intensă.
În mod oficial, suporterilor români le-au fost repartizate 2.130 de bilete, puse în vânzare încă din 6 februarie de către Federația Română de Fotbal, acestea fiind cumpărate în doar 20 de secunde. Totuși, situația a evoluat favorabil pentru fanii „Tricolori”.
Organizatorii turci au confirmat că între 2.000 și 2.200 de bilete suplimentare au ajuns la români, însă nu în sectorul oaspeților, ci în alte zone ale stadionului. Astfel, numărul total al suporterilor români crește semnificativ. Potrivit sursei citate, dacă adăugăm și delegația oficială a FRF, partenerii, invitații și jurnaliștii acreditați, totalul românilor prezenți în tribune ajunge la cel puțin 6.500, mult peste așteptările inițiale.