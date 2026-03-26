România - Turcia: 0-1. România ratează calificarea la Cupa Mondială 2026

Andrei Paraschiv 12 minute de citit Publicat la 12:36 26 Mar 2026 Modificat la 12:25 30 Mar 2026
Imagine din timpul meciului de baraj Turcia-România. Foto: Profimedia Images
Final de meci: România pierde șansa calificării la Cupa Mondială

Fluier final: România lui Lucescu a pierdut cu 0-1 în fața Turciei, barajul decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.

3 minute de prelungiri

Meciul a intrat în minutu 90.

De la margine, au fost afișate 3 minute de prelungiri.

Dublă schimbare în echipa României

Minutul 87. Dublă schimbare în echipa României: Ies Bîrligea și Miculescu.

Aceștia au fost înlocuiți de Mihăilă și Baiaram.

Ocazie mare pentru România: Mihăilă lovește bara

Minutul 77: Ocazie uriașă pentru România. Mihăilă lovește bara, după ce România a presat în atac și a obținut două cornere succesive.

 

Ianis Hagi, scos de pe teren de Lucescu

Mircea Lucescu face a doua schimbare în echipa României.

Ianis Hagi a fost înlocuit cu Nicolae Stanciu.

Schimbare în echipa României: Intră Tănase, în locul lui Marin

Lucescu face prima schimbare în echipa României:

Florin Tănase l-a înlocuit pe Răzvan Marin.

Ratare Turcia

Minutul 61: Ocazie mare pentru Turcia: Kenan Yildiz lovește bara transversală.

Cu un minut în urmă, Ianis Hagi a executat o lovitură, dar mingea a ieșit în aut de poartă.

Ianis Hagi, ratare din careu

Ianis Hagi șutează din careu, dar șutul său a trecut puțin pe lângă bara stângă.

Gol! 1-0 pentru Turcia

Gol marcat de Turcia în minutul 52 al meciului.

Golul a fost marcat de Ferdi Kadioglu.

Arda Guler a centrat în interiorul careului, iar Ferdi Kadioglu a preluat mingea şi a şutat balonul în colţul stâng, de jos.

A început a doua repriză

Minutul 46: A început repriza a doua a meciului de baraj Turcia-România.

Prima repriză s-a încheiat

 Arbitrul fluieră şi jucătorii se îndreaptă spre vestiare. Scorul este în continuare 0-0, după o ocazie uriașă pentru tricolori.

Centrare periculoasă

Abdulkerim Bardakci trimite în minutul 41 al partidei o centrare periculoasă spre zona de pedeapsă a tricolorilor. Mingea este respinsă însă decisiv.

Tricolorii încearcă să trimită mingea în spatele fundașilor adverși

O altă încercare a tricolorilor de a trimite mingea în spatele liniei fundaşilor adverși este respinsă, în minutul 39.

Contraatac oprit al tricolorilor

Într-un contraatac, Vlad Dragomir trimite o pasă în faţă, în minutul 38, dar fundaşii turci intervin decisiv.

Atac periculor al turcilor, respins de tricolori

O nouă serie de lovituri pericoloase executate de turci au fost respinse cu succes de apărarea tricolorilor. Adversarii încearcă să destabilizeze apărarea tricolorilor în minutul 35.

Lovitura liberă periculoasă irosită de turci

Valentin Mihăilă a comis un fault în minutul 31. Lovitura liberă este aproape de linia de margine pentru turci.

Arda Guler își creează spațiu în interiorul careului după o pasă precisă şi trimite un şut care se duce puţin peste bara transversală. Mingea iese în afara terenului.

Lovitură de la colţ, printre fundaşii români

Turcii au o ocazie importantă în minutul 28. Hakan Calhanoglu execută o lovitură de la colţ, dar o trimite printre fundaşii români iar unul dintre ei respinge balonul.

Ocazie uriașă pentru tricolori

Ocazie uriașă pentru România în minutul 24.  Vlad Dragomir primește o pasă ingenioasă în careu și trimite spre poartă, însă șutul său lovește bara transversală, din pasa lui Bîrligea, dar s-a semnalizat ofsaid la atacantul FCSB-ului.

Faza are loc după ce Dennis Man a accelerat jocul cu un corner scurt, după un șut al lui Ianis Hagi din careu.

 

Fault comis de Dennis Man

Dennis Man (România) oprește înaintarea turcilor printr-un fault, care a rămas nesancționat de arbitr.

Abdulkerim Bardakci (Turcia) preia o pasă precisă trimisă în spatele fundaşilor şi trimite un şut frumos de la o distanţă promiţătoare. Ionut Radu are o vizibilitate bună şi blochează încercarea cu o apărare comodă, direcţionată spre partea stângă.

Vlad Dragomir primește cartonaș galben

Meciul a fost întrerupt în minutul 18 al partidei.  Vlad Dragomir a fost sancționat cu un cartonaș galben.

Lovitură liberă direct de la marginea careului

Hakan Calhanoglu (Turcia) execută lovitura liberă direct de la marginea careului. Mingea a zburat peste bara transversală. Mingea a ieşit de pe teren şi este aut de poartă pentru România.

Lovitură liberă periculoasă pentru turci

Radu Drăgușin a faultat în minutul 16 un jucător turc încercând o recupere agresivă a mingii. O lovitură liberă a fost acordată naționalei Turciei.

Presingul agresiv al turcilor

O altă fază periculoaasă, are loc în minutul 13 al meciului. Fotbalistul turc Hakan Calhanoglu a încearcat să trimită balonul printre fundaşi, dar mingea nu a ajuns la coechipierul său.

Pasă periculoasă trimisă în careu de Baris Alper Yilmaz

În minutul 9 al partidei, Baris Alper Yilmaz (Turcia) a trimis o pasă periculoasă în careu, dar în cele din urmă defensiva adversă reuşeşte să respingă pericolul.

Turcii pun presiune constant în jumătatea noastră de teren

Turcia presează constant în primele 9 minute ale partidei în jumătatea noastră de teren. Atacurile au fost respinse de tricolori, fără ca turcii să aibă șansă reală de poartă.

România, prima fază importantă în minutul 5

Meciul a început

Meciul România-Turcia a început. Atmosfera pe stadionul Beșiktaș Park este incendiară. Suporterii turci cântă fără încetare pe un stadion arhiplin.

Recep Tayyip Erdogan, prezent în tribune

În tribunele stadionului Beșiktaș Park, unde are loc meciul România-Turcia se află și președintele Recep Tayyip Erdogan.

Nicușor Dan, despre meciul România-Turcia: "Nu am pronosticuri"

Preşedintele Nicuşor Dan nu a vrut să ofere un pronostic înainte de meciul de fotbal Turcia – România.

Prezent la un eveniment, el a fost întrebat despre posibilul rezultat al meciului:

Nu am pronosticuri şi am superstiţii. Din cauza asta nu vă răspund la întrebare”, a răspuns Nicuşor Dan, râzând.

Ianis Hagi va fi căpitanul „Tricolorilor”

Ianis Hagi, fotbalist care evoluează în prima ligă a Turciei, pentru Alanyaspor, va fi căpitanul „Tricolorilor”.

Echipa aliniată de Mircea Lucescu la startul meciului cu Turcia: România (1-4-2-3-1): Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin, Dragomir – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea. Rezerve: Aioani, Popescu – Coubiș, Ghiță, Screciu, Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Tănase, Coman, Sorescu.

 

Adrian Mutu: "Va fi un început de meci foarte greu pentru noi"

Adrian Mutu a declarat pentru Antena 3 CNN înainte de începerea meciului de pe stadionul Beșiktaș Park că primele minute ale confruntării vor fi foarte grele pentru tricolori:

"Emoții prea mari nu am. Sincer, sunt conștient că va fi un meci greu pentru România, va fi un meci dificil. Cunosc stadionul. Am fost acum un an ca antrenor și știu ce atmosferă ne așteaptă. Sper ca echipa României să se ridice la nivel și să lase emoțiile de-o parte și să câștigăm acest meci.

Sper ca unul dintre tricolori să fie. Nu contează cine marchează. Va fi un început de meci foarte greu pentru noi, pentru că Turcia va pleca în forță. Dacă rezistăm și ducem meciul spre final, sper ca pe final să dăm și lovitura să plecăm acasă cu o victorie".

Despre Mircea Luceascu, Adrian Mutu a precizat că e o figură importantă pentru naționala României. "Doar figura dânsului va da încredere băieților. Sper să iasă bine în seara asta".

Monitori de securitate din cadrul Jandarmeriei Române, la Istanbul

Doi monitori de securitate din cadrul Jandarmeriei Române sunt la Istanbul și colaborează cu autoritățile turce pentru asigurarea siguranței în timpul meciului.

Jandarmii au postat o filmare cu suporterii sosiți la Instanbul și le-au urat succes tricolorilor:


„Împărtășim cu voi imagini din Turcia, unde suporterii români sunt deja alături de Echipa Națională, cu doar câteva ore înainte de startul partidei.

Suntem și noi prezenți alături de ei, doi monitori de securitate din cadrul Jandarmeriei Române colaborând cu autoritățile turce pentru ca totul să se desfășoare în siguranță.

Susținem împreună Echipa Națională! Hai, România!

Succes, băieți!”

„Istanbulul se colorează în galben”. Fanii români au început să se strângă în Piața Taksim

Echipa națională de fotbal a României a postat pe Facebook un videoclip cu fanii „Tricolorilor”, care au început să se strângă în Istanbul. În imagini fanii scandează din toate puterile „România, ale!”, iar videoclipul este însoțit de mesajul „Istanbulul se colorează în galben”.

 

FRF: Ultimele noutăți despre organizarea partidei din această seară

Federația Română de Fotbal (FRF) a transmis ultimele noutăți înaintea barajului pentru calificarea la „Cupa Mondială”.

„Organizatorii au anunțat că în stadion se vor afla cu siguranță peste 3.000 de suporteri români. Numărul acestora ar putea fi chiar dublu. Punctul oficial de întâlnire al suporterilor români a fost stabilit de autorități în Piața Taksim – Parcul Gezi.

Suporterii se pot aduna liber în Parcul Gezi, începând cu ora 15:45, când va fi deschis Fan Meeting Point-ul. Fan Walk-ul către stadion este programat să înceapă la ora 16:45, sub supravegherea poliției, iar traseul până la stadion are aproximativ 800 de metri.

Accesul în tribune se va face începând cu ora 17:00, cu trei ore înainte de start. În sectorul României, fanii vor găsi stegulețe cu tricolorul.

La finalul partidei, suporterii din sectorul rezervat fanilor români vor fi nevoiți să mai aștepte cel puțin 45 de minute înainte de a putea părăsi stadionul. Meciul din această seară va fi acoperit de 144 de jurnaliști la masa presei și 69 de fotografi”, a transmis FRF, pe Facebook.

Mesajul Nadiei Comăneci pentru „Tricolorii” lui Mircea Lucescu

Gimnasta Nadia Comăneci a trimis un mesaj pentru „Tricolorii” lui Lucescu, înaintea barajului din seara aceasta.

„Mult succes tricolorilor, în Turcia. Suntem alături de voi și vă susținem pânp la capăt. Hai România”, a transmis Nadia Comăneci.

6.500 de suporteri români vor fi prezenți la Turcia-România, deși ne-au fost alocate 2.130 de bilete

Suporterii „Tricolorilor” sunt pregătiți să ia cu asalt stadionul lui Beșiktaș și, chiar dacă ne-au fost alocate doar 2.130 de bilete, se pare că în tribune vor fi prezenți în jur de 6.500 de români, scrie Eurosport.

Naționala României va avea parte de un sprijin consistent în deplasarea din Istanbul, în ciuda faptului că organizatorii au pus la dispoziție doar 2.130 de bilete. Realitatea dinaintea meciului arată însă o mobilizare mult mai mare: peste 6.500 de suporteri români sunt așteptați în tribune la barajul cu Turcia. Datele apărute în ProSport, pe baza informațiilor discutate într-o ședință de securitate organizată de UEFA înaintea jocului, confirmă că stadionul va fi ocupat la capacitate maximă. Locurile arenei din Istanbul, care ajung până la 42.684, sunt complet epuizate, ceea ce anunță o atmosferă extrem de intensă.

În mod oficial, suporterilor români le-au fost repartizate 2.130 de bilete, puse în vânzare încă din 6 februarie de către Federația Română de Fotbal, acestea fiind cumpărate în doar 20 de secunde. Totuși, situația a evoluat favorabil pentru fanii „Tricolori”.

Organizatorii turci au confirmat că între 2.000 și 2.200 de bilete suplimentare au ajuns la români, însă nu în sectorul oaspeților, ci în alte zone ale stadionului. Astfel, numărul total al suporterilor români crește semnificativ. Potrivit sursei citate, dacă adăugăm și delegația oficială a FRF, partenerii, invitații și jurnaliștii acreditați, totalul românilor prezenți în tribune ajunge la cel puțin 6.500, mult peste așteptările inițiale.




Cum arată vestiarul României după ultimul antrenament

Echipa României a avut ultimul antrenament pe Beșiktaș Park, înaintea barajului cu Turcia de la ora 19:00. 

Naționala României a postat un videoclip pe Facebook cu vestiarul, curățat impecabil după antrenament.

„Așa s-a desfășurat ultimul antrenament al tricolorilor înaintea semifinalei cu Turcia, chiar pe Beșiktaș Park, acolo unde se joacă meciul de azi, de la ora 19:00”, a transmis echipa în descrierea postării.

Primul 11 al României

Conform Fanatik, echipa de start a României va începe cu Ionuț Radu, în ciuda problemelor medicale avute de portarul român la ultimul meci disputat cu Celta Vigo, înfrângerea cu Deportivo Alaves, scor 3-4.

Deși se anunța inițial că Radu nu va putea apăra la baraj, se pare că portarul s-a refăcut și se va afla în poartă. În centrul apărării va fi refăcut cuplul de fundași de la EURO 2024, Radu Drăgușin și Andrei Burcă, în timp ce în flancurile defensivei se vor afla Andrei Rațiu și Nicușor Bancu.

La închidere, în absența lui Marius Marin, se vor afla Răzvan Marin și Vlad Dragomir, în timp ce ofensiva va fi alcătuit din Dennis Man, Ianis Hagi și Valentin Mihăilă, în spatele vârfului Daniel Bîrligea.

Astfel, echipa de start a României este: Ionuţ Radu, Andrei Rațiu, Andrei Burcă, Radu Drăgușin, Nicuşor Bancu, Vlad Dragomir, Răzvan Marin, Dennis Man, Ianis Hagi, Valentin Mihăilă și Daniel Bîrligea,

Lotul României pentru barajul cu Turcia

Echipa națională de fotbal a României a anunțat lotul final pentru meciul decisiv cu Turcia. Astfel, „Tricolorii” merg la Istanbul cu:

Portari

  • Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0)
  • Marian Aioani (FC Rapid 1923, 0/0)
  • Ionuț Radu (7/0)

Fundași

  • Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian Sorescu (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)
  • Radu Drăgușin (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Andrei Coubiș (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 50/2)

Mijlocași

  • Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin Tănase (FCSB, 26/5)
  • Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis Man (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 5/0)
  • Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova, 2/1)

Atacanți

  • Daniel Bîrligea (FCSB, 7/2)
  • David Miculescu (FCSB, 6/0)
  • Marius Coman (UTA Arad, 0/0)

Turcia-România, meciul decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026

România lui Lucescu joacă, pe Beșiktaș Park din Istanbul, barajul decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026. Deși lotul Turciei valorează cu mult peste lotul României, o țară întreagă este cu sufletul la gură și speră la o victorie pentru „Tricolori”.

Dacă România învinge Turcia lui Vincenzo Montella, „Tricolorii” vor juca finala pentru calificare cu câștigătoarea partidei Slovacia-Kosovo. România a terminat pe locul 3 grupa de calificare la CM 2026, în spatele Austriei și Bosniei, însă a ajuns la baraj datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor. 

Ultima oară când România întâlnea Turcia într-un meci oficial a fost în 2013, la Cupa Mondială. Atunci, „Tricolorii” lui Victor Pițurcă au pierdut cu 0-2. Ultima victorie a României în fața Turciei a fost în 2012, tot la Cupa Mondială, când „Tricolorii” au câștigat cu 1 la 0, prin golul lui Gheorghe Grozav, care joacă acum la Petrolul Ploiești.

Diferența de valoare dintre cele două echipe este colosală. Potrivit TransferMarkt, lotul României valorează 96.05 milioane de euro, în timp ce naționala Turciei însumează 460.20 milioane de euro. Cel mai valoros jucător al Tricolorilor este Radu Drăgușin, fundașul celor de la Spurs, în timp ce „coroana” Turciei este celebrul Arda Guler, mijlocașul ofensiv al madridiștilor de la Real, care valorează 90 de milioane de euro.

La capitolul trofee însă, Lucescu are avantajul clar: a câștigat, în cariera sa de antrenor, un total de 37 de trofee, în timp ce Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, are doar un trofeu în palmares: Supercupa Italiei, în sezonul 16/17, cu AC Milan.

Mircea Lucescu luptă pentru o ultimă Cupă Mondială, în timp ce, în același timp, se luptă cu propriul corp. A trăit mii de meciuri ca jucător și antrenor, dar acestea ar putea fi cele mai grele dintre toate: două meciuri de baraj pentru a duce România la prima sa Cupă Mondială în 28 de ani.

„Nu pot pleca ca un laș. Trebuie să credem în șansa noastră de a ne califica”, a spus Lucescu într-un interviu pentru The Guardian.

Printre miile de fani care au mers în Turcia pentru a susține naționala se află și nume mari din fotbalul românesc, precum Gică Hagi, Florin Răducioiu și Gică Popescu.

