Statistici înainte de Turcia-România. Meciul din barajul CM 2026 e decisiv pentru calificare

3 minute de citit Publicat la 12:00 24 Mar 2026 Modificat la 12:00 24 Mar 2026

Selecționerul României, Mircea Lucescu. Foto: Getty Images

Joi, 26 martie, România joacă meciul decisiv pentru Cupa Mondială 2026. Tricolorii lui Mircea Lucescu vor înfrunta Turcia lui Vincenzo Montella, pe stadionul Tupras din Istanbul. Dacă se va califica, România va juca finala pe 31 martie cu câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

România va juca barajul pentru calificarea la Cupa Mondială 2026 de pe 26 martie cu Turcia, de la ora 19:00. România a terminat pe locul 3 grupa de calificare la CM 2026, în spatele Austriei și Bosniei, însă a ajuns la baraj datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor.

Istoricul confruntărilor dintre cele 2 echipe

Ultima oară când România întâlnea Turcia într-un meci oficial a fost în 2013, tot la Cupa Mondială. Atunci, Tricolorii lui Victor Pițurcă au pierdut cu 0-2.

Ultima victorie a României în fața Turciei a fost în 2012, tot la Cupa Mondială, când Tricolorii au câștigat cu 1 la 0, prin golul lui Gheorghe Grozav, care joacă acum la Petrolul Ploiești.

Lotul Turciei valoarează cu 364 de milioane de euro mai mult decât al României

Diferența de valoare dintre cele două echipe este colosală. Potrivit TransferMarkt, lotul României valorează 96.05 milioane de euro, în timp ce naționala Turciei însumează 460.20 milioane de euro.

Cel mai valoros jucător al Tricolorilor este Radu Drăgușin, fundașul celor de la Sprus, în timp ce „coroana” Turciei este celebrul Arda Guler, mijlocașul ofensiv al madridiștilor de la Real, care valorează 9 de milioane de euro.

Jucătorii convocați la naționale

România

Lotul României arată astfel:

Portari

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0)

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0)

Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)

Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0)

Mijlocași

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0)

Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5)

Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0)

Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

Atacanți

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

David MICULESCU (FCSB, 6/0)

Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Turcia

Lotul Turciei arată astfel:

Portari

Altay Bayindir (Manchester United)

Mert Gunok (Fenerbahce)

Muhammed Șengezer (Başakşehir FK)

Ugurcan Cakir (Galatasaray)

Fundași

Abdulkerim Bardakci (Galatasaray)

Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen)

Eren Elmali (Galatasaray)

Ferdi Kadioglu (Brighton)

Merih Demiral (Al-Ahli Saudi)

Mert Muldur (Fenerbahce)

Mustafa Eskihellac (Trabzonspor)

Ozan Kabak (Hoffenheim)

Samet Akaydin (Caykur Rizespor)

Zeki Celik (Roma)

Mijlocași

Hakan Calhanoglu (Inter)

Ismail Yuksek (Fenerbahce)

Kaan Ayhan (Galatasaray)

Orkun Kokcu (Beşiktaş)

Salih Ozcan (Borussia Dortmund)

Atacanți

Aral Șimșir (Midtjylland)

Arda Guler (Real Madrid)

Bariș Alper Yilmaz (Galatasaray)

Deniz Gul (Porto)

Irfan Can Kahveci (Kasimpaşa)

Kenan Yildiz (Juventus)

Kerem Akturkoglu (Fenerbahce)

Oguz Aydin (Fenerbahce)

Semih Kilicsoy (Cagliari)

Yunus Akgun (Galatasaray)

Palmaresul antrenorilor

Mircea Lucescu a câștigat, în cariera sa de antrenor, un total de 37 de trofee, astfel:

1x Supercupa UEFA - Sezonul 2000/2001 cu Galatasaray

1x Cupa UEFA - Sezonul 08/09 cu Shakhtar Donetsk

2x Prima Ligă a României - Sezonul 89/90 cu Dinamo și 98/99 cu Rapid

1x Supercupa Rusiei - Sezonul 16/17 cu Zenit St. Petersburg

9x Prima Ligă a Ucrainei - Sezanele 04/05 până în 13/14 cu Shakhtar Donetsk și 20/21 cu Dinamo Kiev

7x Cupa Ucrainei - Sezoanele 03/04, 07/08, 10/11 - 12/13 și 15/16 cu Shakhtar Donetsk și 20/21 cu Dinamo Kiev

8x Supercupa Ucrainei - Sezoanele 05/06, 08/09, 10/11 - 15/16 cu Shakhtar Donetsk și 20/21 cu Dinamo Kiev

2x Prima Ligă a Turciei - Sezonul 01/02 cu Galatasaray și 02/03 cu Besiktas JK

1x Liga Secundă din Italia - Sezonul 91/92 cu Brescia Calcio

1x Liga Secundă a României - Sezonul 79/80 cu Corvinul Hunedoara

3x Cupa României - Sezoanele 85/86 și 89/90 cu Dinamo și 97/98 cu Rapid

1x Supercupa României - Sezonul 1999/2000 cu Rapid

La capitolul trofee, Mircea Lucescu are avantajul clar. Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, are doar un trofeu în palmares: Supercupa Italiei, în sezonul 16/17, cu AC Milan.