„Nu pot pleca ca un laș. Trebuie să credem în șansa noastră”. Mircea Lucescu, interviu pentru The Guardian înaintea barajului CM 2026

Înainte de cariera impresionantă de manager, Lucescu a fost jucător, dar și căpitanul României la Cupa Mondială din 1970. Foto: Getty Images

Mircea Lucescu luptă pentru o ultimă Cupă Mondială, în timp ce, în același timp, se luptă cu propriul corp. A trăit mii de meciuri ca jucător și antrenor, dar acestea ar putea fi cele mai grele dintre toate: două meciuri de baraj pentru a duce România la prima sa Cupă Mondială în 28 de ani. „Nu pot pleca ca un laș. Trebuie să credem în șansa noastră de a ne califica”, a spus Lucescu într-un interviu pentru The Guardian.

Lucescu are acum 80 de ani și nu se simte bine, dar nu și-a pierdut deloc energia și dragostea pentru joc. Din decembrie a fost internat în spital de trei ori, dar iată-l mergând către semifinala playoff-ului împotriva Turciei de joi. Nu vrea însă să dezvăluie natura exactă a bolii sale, de teamă că aceasta va deveni subiectul principal de discuție în următoarele săptămâni.

„Când doctorii mi-au spus că pot continua să antrenez, m-am concentrat pe ceea ce trebuia să fac pentru România. Am vorbit cu federația și mi-au spus că nu au putut găsi o soluție la situație. Nu sunt în cea mai bună formă, așa că m-aș fi retras dacă ar fi existat o altă opțiune. Dar insist: nu pot pleca ca un laș. Trebuie să credem în șansa noastră de a ne califica”, a spus Lucescu.

Lucescu a slăbit, dar fața lui încă se luminează când vorbește despre fotbal. Așa a fost mereu pentru el. Înainte de o carieră impresionantă de manager, a fost jucător și a fost căpitanul României la Cupa Mondială din 1970. Tricolorii au înfruntat Brazilia lui Pelé, Anglia (campioana en-titre) și Cehoslovacia de atunci. România a lăsat o impresie puternică asupra lumii fotbalului.

Au învins Cehoslovacia cu 2-1, dar au pierdut la limită împotriva Braziliei și Angliei. Fotbalul lor, sub îndrumarea emblematicului antrenor Angelo Niculescu, a fost recunoscut ca o inspirație pentru Pep Guardiola și strategia tiki-taka.

„Am obținut niște rezultate extraordinare când am jucat fotbal în stilul nostru. Știam puține lucruri despre ce se întâmpla în jurul nostru. Proveneam dintr-un regim comunist închis. Am ajuns la Campionatul Mondial din Mexic. Doar 16 echipe acolo. Am încercat să ne arătăm stilul de joc: știam să pasăm bine și am folosit asta pentru a contracara forța adversarilor noștri. După 1970, lucrurile s-au schimbat în echipa națională și ne-am pierdut identitatea”, a spus antrenorul.

La doar un deceniu după acel turneu, însă, lui Lucescu i s-a oferit șansa de a antrena România pentru prima dată. Avea doar 36 de ani, dar echipa a ajuns la Euro 1984 (doar opt echipe au reușit) și era aproape de calificarea la Cupa Mondială din 1986, sub conducerea sa.

„Când am format echipa națională acum mai bine de 40 de ani, am vrut ca tinerii jucători să fie dornici să joace pentru România. Le-am oferit șanse la nivel senior. Vreau jucători puternic motivați și care își pot controla emoțiile. Am vrut să le insufl încredere în sine, asta duce la performanță. Anii '80 și '90 au fost plini de succese. Chiar dacă băieții au părăsit România după căderea comunismului pentru a juca în străinătate, și-au amintit întotdeauna de legătura dintre ei și echipa națională”, a povestit el.

În 1983, Lucescu i-a făcut debutul lui Gheorghe Hagi, un tânăr de 18 ani care a devenit cel mai bun jucător din istoria României. A continuat să joace pentru Real Madrid și Barcelona, ​​iar mai târziu a fost antrenat de Lucescu la Brescia și Galatasaray. Lucescu a rămas antrenorul României până în 1986 și a pus bazele pentru ca țara să ajungă la trei Cupe Mondiale consecutive, în 1990, 1994 și 1998, precum și la Campionatele Europene din 1996 și 2000.

A urmat o carieră de succes ca antrenor de club, Lucescu conducând echipe precum Inter, Galatasaray și Beșiktaș, Zenit Sankt Petersburg, precum și Șahtior Donețk și Dinamo Kiev. Multă vreme, a fost al doilea cel mai de succes manager din lume, cu peste 30 de trofee câștigate, fiind depășit doar de Alex Ferguson, înainte ca Guardiola să-l depășească.

A doua sa perioadă ca selecționer al României a început la scurt timp după Campionatul European din 2024.

„Am simțit că este de datoria mea să preiau conducerea echipei. Nu a fost doar o responsabilitate majoră. Era datoria mea pentru tot ce mi-a oferit vreodată fotbalul românesc. Am fost îndatorat. Nu a fost niciodată vorba de bani, niciodată despre încă o medalie. Am destule trofee. Am sperat să ajut schimbând modul în care funcționează fotbalul românesc la nivel mental”, a mărturisit „Il Luce”. (N.r. - porecla lui Lucescu)

În spital, a ținut o strânsă legătură cu jucătorii și staff-ul său, analizând în același timp meciul cu Turcia.

„Vom juca în fața unei atmosfere imposibile. O cunosc la perfecție: stadionul de acasă al lui Beșiktaș. Când am părăsit clubul, mai aveam doi ani de contract, dar am lăsat banii clubului cu angajamentul ferm că îi vor folosi pentru a reconstrui stadionul. Este unul dintre cele mai bune stadioane pe care am fost vreodată. Când cealaltă echipă are mingea, pune presiune. Și este o presiune extraordinară. Nu știu dacă există vreun remediu pentru zgomotul pe care îl vor crea. Va trebui să le explic băieților mei, celor care nu au jucat în Turcia, ce îi așteaptă”, a mai spus el.

Lucescu știe ce îl așteaptă pe el și echipa în Turcia, dar alte lucruri l-au luat prin surprindere.

„Am fost foarte surprins să văd cât de mult s-au schimbat lucrurile de când m-am întors să antrenez România. E din ce în ce mai greu în zilele noastre să primești laude, nu-i așa? Adică, glumesc pe jumătate, dar cred că vreau ca cei care ne critică să pună totul în context și să fie obiectivi, fără ură.

Vedem cum circulă știrile false în zilele noastre și cum influențează publicul. Ceea ce era posibil acum 40 de ani nu mai este posibil acum, cu tot ce s-a întâmplat cu tehnologia și mass-media. Dar pur și simplu nu poți construi dacă ești înconjurat de un mediu negativ tot timpul. Este imposibil”, a spus Lucescu.

Pregătirile pentru meciul cu Turcia nu au fost ușoare. Lucescu fusese afectat de retrageri și accidentări și acum trebuie să se descurce fără portarul lui Celta Vigo, Ionut Radu, deși situația lui încă este incertă. În aceeași situație este și mijlocașul lui Pisa, Marius Marin.

„Am nevoie de jucători care vin și își pun tot sufletul pe teren. Și nu am nevoie de acele două ore sau o zi sau două. Vreau ca jucătorii echipei naționale să fie mai presus de toți ceilalți. Îi sun des pe băieți și le spun să încerce să facă asta și cealaltă. Pentru că nu am nevoie să alerge trei kilometri în timpul unui antrenament. În timpul unui meci, trebuie să alergi 11 kilometri. Dacă nu joacă, le spun să se antreneze mai mult decât oricine altcineva. Să meargă într-o pădure, să meargă într-un parc, să alerge și să facă mișcare. Totul începe în creierul tău. Îți faci setările pentru succes sau eșec în creierul tău.

Vorbesc mult cu ei. Mă întreabă frecvent cum mă simt. Îmi mulțumesc că rămân prin preajmă. În discuțiile tactice trebuie să fiu rapid. În zilele noastre, jucătorii își pierd concentrarea în timpul ședințelor după aproximativ 10 minute. Trebuie să le poți spune ce este esențial să știe în acele minute când îi ai pe deplin concentrați”, a subliniat antrenorul.

Lucescu refuză să privească spre o posibilă calificare în finala Cupei Mondiale (ar trebui să învingă Slovacia sau Kosovo în finala playoff-ului dacă ar învinge Turcia), dar s-a gândit la Ucraina, care se află pe un traseu diferit al playoff-ului. A lăsat o moștenire de neegalat după 12 ani la Șahtior Donețk și apoi a petrecut alți trei ani la Dinamo Kiev. Lucescu încă se gândește la casa pe care a lăsat-o în urmă în 2014. Era în Donețk când s-au tras primele focuri de armă, acum 12 ani, apoi la Kiev când Rusia a invadat-o în februarie 2022. „Țin legătura cu foștii mei jucători și cu prietenii mei din Ucraina. Situația de acolo este oribilă. Îmi amintesc că am plecat din Donețk în 2014, când a început conflictul în Donbas. Mi-am părăsit apartamentul cu tot ce aveam înăuntru și nu m-am mai întors. Nu știu ce s-a întâmplat cu casa mea de acolo. Nu am informații de la nimeni, deoarece a trebuit să mutăm clubul din Donețk”, și-a amintit Lucescu. Gândurile sale se întorc la prezent și la un playoff al Cupei Mondiale care este la doar câteva zile distanță. „Mă bucur pentru jucători. Au ajuns la acest nivel în circumstanțe extrem de dificile. Au jucat pentru cluburi din întreaga lume, de la China la statele din Golf, la ligile inferioare europene și la campionatul românesc. Încearcă să se adapteze și să-și facă un nume. Ca toți românii care lucrează în afara granițelor noastre. Sper ca jucătorii mei să considere acest meci ca pe un moment care să marcheze un înainte și un după. Poate defini o generație. Ar fi o realizare extraordinară să ajungem la Cupa Mondială. Nu pentru mine, ci pentru România”, a adăugat selecționerul.