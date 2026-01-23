Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă în spital. Care este starea de sănătate a selecționerului României

Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României. Sursa foto: Agerpres

Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu, a fost internat de urgență într-un spital din Bucureşti. "Il Luce", aşa cum este supranumit antrenorul, i se află sub atenta supraveghere a medicilor după ce a contractat o gripă severă. În vârstă de 80 de ani, tehnicianul acuza probleme de sănătate încă de la sfârşitul anului trecut, motiv pentru care şi-a anulat deplasarea în Antalya, unde trebuia să supravegheze cantonamentele echipelor româneşti.

Potrivit unor surse Antena 3 CNN, Mircea Lucescu a ajuns de urgenţă la un spital din Capitală în urma unui episod cu febră foarte mare, provocat de o gripă severă. Problemele de sănătate au început în perioada Crăciunului, când selecţionerul României a suferit o răceală puternică, fiind nevoit să stea la pat pe durata sărbătorilor.

În vârstă de 80 de ani, antrenorul a transmis un mesaj de pe patul de spital în cadrul căruia a precizat că speră că se va reface repede, întrucât vrea să pregătească echipa naţională a României pentru barajul de la finalul lunii martie.

Meciul echipei naţionale de fotbal a României cu Turcia este programat pe 26 martie 2026 şi va fi în deplasare, la Istanbul. Dacă tricolorii vor trece de Calhanoglu și compania, atunci va urma o finală cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, care va avea loc pe 31 martie.

Dacă echipa de fotbal a României va reuşi să treacă de acest baraj, va participa la Mondiale în Grupa D, alături de Paraguay, Australia şi Statele Unite ale Americii. Campionatul Mondial 2026 va putea fi urmărit în Universul Antena.

Situaţia medicală a tehnicianului l-a făcut să nu poată merge la cantonamentul echipelor românești din Antalya. Astfel, în locul lui Mircea Lucescu, Jerry Gane și Florin Constantinovici au fost trimiși să monitorizeze echipele din Superliga.

În plus, "Il Luce" a lipsit de la meciurile din prima etapă a Ligii 1 din 2026 și nu a putut urmări pe teren potențialii adversari ai României din campionatul Turciei, înaintea barajului pentru Cupa Mondială, programat în martie.