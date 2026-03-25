Lotul României a plecat spre Istanbul pentru barajul cu Turcia din Cupa Mondială 2026. „Plecăm încărcați cu încrederea unei națiuni”

Lotul României a plecat, miercuri, spre Istanbul, unde va juca meciul decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială 2026: barajul cu Turcia. România lui Lucescu, a cărei valoare este de 96,05 milioane de euro, va întâlni Turcia lui Montella, care însumează 460,20 milioane de euro.

România va juca barajul pentru calificarea la Cupa Mondială 2026 de pe 26 martie cu Turcia, de la ora 19:00. România a terminat pe locul 3 grupa de calificare la CM 2026, în spatele Austriei și Bosniei, însă a ajuns la baraj datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor.

„Plecăm la Istanbul încărcați cu încrederea unei națiuni”, a transmis Echipa națională de fotbal a României, pe Facebook.

Ultima oară când România întâlnea Turcia într-un meci oficial a fost în 2013, tot la Cupa Mondială. Atunci, Tricolorii lui Victor Pițurcă au pierdut cu 0-2. Ultima victorie a României în fața Turciei a fost în 2012, tot la Cupa Mondială, când Tricolorii au câștigat cu 1 la 0, prin golul lui Gheorghe Grozav, care joacă acum la Petrolul Ploiești.

„Lotul României pentru play-off-ul CM 2026 este povestea noastră, de pretutindeni! Asta și pentru că avem reprezentate, prin jucători, toate regiunile istorice ale României de azi”, transmitea FRF, marți.

Prima TV și Antena 1 au cumpărat drepturile pentru meciurile naționalei în Nations League, preliminarii de Campionat Mondial și baraje. Cele două posturi și-au împărțit egal duelurile României. Barajul cu Turcia, va fi pe Prima TV, joi de la 19:00.

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunțat, pe site-ul oficial, o serie de informaţii importante pentru suporterii români care vor fi prezenţi la barajul României cu naţionala Turciei, comunicate de autorităţile locale şi de Federaţia Turcă de Fotbal. Este vorba de punctul de întâlnire al fanilor, accesul pe stadion şi regulile privind materialele permise.