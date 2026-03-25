FRF anunță reguli stricte pentru suporterii români la barajul România-Turcia pentru CM 2026. Ce e interzis pe stadionul Beşiktaş

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunțat, pe site-ul oficial, o serie de informaţii importante pentru suporterii români care vor fi prezenţi la barajul României cu naţionala Turciei, comunicate de autorităţile locale şi de Federaţia Turcă de Fotbal. Este vorba de punctul de întâlnire al fanilor, accesul pe stadion şi regulile privind materialele permise.

Punctul oficial de întâlnire al suporterilor români a fost stabilit de autorităţi în Piaţa Taksim – Parcul Gezi. Suporterii se pot aduna liber în Parcul Gezi, începând cu ora 15:45, când va fi deschis Fan Meeting Point-ul, unde vor putea primi steguleţe din partea reprezentanţilor FRF.

„Este important de ştiut că este interzis din punct de vedere legal consumul de alcool în spaţiile publice, în recipiente deschise, în special în această zonă. În schimb, există numeroase localuri autorizate în zona Pieţei Taksim şi pe Strada Istiklal”, anunță FRF.

Dacă va avea loc în format organizat, Fan Walk-ul către stadion este programat să înceapă la ora 16:45, sub supravegherea poliţiei, iar traseul până la stadion are aproximativ 800 de metri, prin strada Prof. Dr. Bedri Karafagioglu. Organizarea aparţine gazdelor, iar orele sunt recomandate de autorităţile locale.

Accesul pe stadion

Porţile stadionului se vor deschide la ora 17:00. Accesul suporterilor se va face exclusiv pe baza biletului, însoţit de un document de identitate valabil:

carte de identitate

paşaport

certificat de naştere (pentru copii)

Reguli pentru bannere, steaguri şi coregrafii

Autorităţile locale au stabilit mai multe reguli stricte privind materialele introduse în stadion:

megafoanele de orice fel nu sunt permise;

toate bannerele şi steagurile trebuie declarate în avans;

materialele nedeclarate nu vor fi permise în stadion;

bannerele nu trebuie să obstrucţioneze vizibilitatea terenului sau a altor spectatori;

pentru afişarea bannerelor, fotografiile trebuie trimise în prealabil pentru aprobarea poliţiei.

Obiecte interzise pe stadion

Pentru siguranţa tuturor spectatorilor, autorităţile din Turcia şi serviciile de securitate ale stadionului interzic introducerea mai multor categorii de obiecte. Încălcarea acestor reguli poate atrage sancţiuni severe, inclusiv pedeapsa cu închisoarea.

Printre obiectele interzise se numără:

monede, brichete şi baterii externe (power bank), indiferent de dimensiune

rucsacuri sau ghiozdane (nu există spaţii de depozitare în apropierea stadionului)

Arme şi obiecte periculoase – arme de foc, cuţite, bricege sau obiecte contondente

Materiale inflamabile sau explozive – torţe, fumigene, petarde, artificii, substanţe inflamabile sau explozive

Mâncare şi băuturi aduse din exterior, inclusiv apă sau alcool (Excepţii: motive medicale sau hrană pentru bebeluşi, în recipiente non-sticlă, cu document medical, unde este cazul)

Recipiente – sticle (sticlă, plastic sau carton), doze sau recipiente sigilate

Obiecte voluminoase – genţi mari, trolere, bagaje mai mari de 75 cm cumulat

Dispozitive de producere a zgomotului – fluiere, goarne, vuvuzele, portavoci sau megafoane (tobele necesită aprobare prealabilă)

Materiale politice, ofensatoare sau comerciale – bannere, steaguri sau haine cu mesaje politice, religioase, personale sau discriminatorii

Echipamente profesionale – camere foto sau video profesionale şi echipamente de transmisie.

Lasere – complet interzise

Animale, cu excepţia câinilor de asistenţă (cu documente)

Lista completă a obiectelor interzise va fi publicată în apropierea datei meciului pe site-ul oficial al Federaţia Turcă de Fotbal. Suporterii sunt încurajaţi să consulte informaţiile actualizate pe site-ul oficial.

Turcia–România, semifinala play-off-ului de calificare la Cupa Mondială din această vară, se dispută joi, la Istanbul, pe stadionul Beşiktaş, de la ora locală 20:00 (19:00 ora României).