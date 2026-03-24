„Lotul României este povestea noastră”. Naționala are jucători din „toate regiunile istorice” la barajul cu Turcia pentru CM 2026

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 13:27 24 Mar 2026 Modificat la 13:27 24 Mar 2026
Jucători ai echipei naționale de fotbal ai României. Foto: Getty Images

Selecţionerul Mircea Lucescu a convocat 26 de fotbalişti pentru barajul cu Turcia, meci decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială 2026, doi portari accidentându-se de la anunţarea lotului oficial şi alţi doi fiind chemaţi drept înlocuitori. „Lotul României pentru play-off-ul CM 2026 este povestea noastră, de pretutindeni! Asta și pentru că avem reprezentate, prin jucători, toate regiunile istorice ale României de azi”, a transmis Federația Română de Fotbal (FRF).

Indisponibilitatea de ultimă oră a lui Mihai Popa (CFR Cluj) şi problema medicală a lui Ionuţ Radu (Celta Vigo) au dus la convocarea de urgenţă a lui Cătălin Căbuz (FC Argeş) şi Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova), cei 26 de tricolori pregătindu-se acum, în acest format adaptat, pentru marele meci cu Turcia, de joi, semifinala barajului pentru Mondial.

„Lotul României pentru play-off-ul CM 2026 este povestea românilor de pretutindeni! Asta şi pentru că sunt reprezentate, prin jucători, toate regiunile istorice ale României de azi”, a notat FRF.

Lotul României pe regiuni

  • Muntenia: Florin Tănase (Dâmboviţa), Valentin Mihăilă (Dâmboviţa), Virgil Ghiţă (Argeş), Marian Aioani (Ilfov), Daniel Bîrligea (Brăila)
  • Bucureşti: Răzban Marin, Denis Drăguşin, Alexandru Dobre, Ionuț Radu
  • Oltenia: Nicușor Bancu (Olt), Vladimir Screciu (Olt), Ștefan Baiaram (Dolj), Laurențiu Popescu (Dolj)
  • Ardeal: Nicolae Stanciu (Alba), Andrei Raţiu (Alba), Cătălin Căbuz (Sibiu)
  • Banat: Deian Sorescu (Caraş-Severin), Vlad Dragomir (Timiş), David Miculescu (Timiş)
  • Crişana: Dennis Man (Arad), Claudiu Petrila (Bihor)
  • Maramureş: Adrian Rus (Satu Mare), Marius Coman (Maramureş)
  • Moldova: Andrei Burcă (Bacău)
  • Dobrogea: Mihai Popa (Constanţa)

„Vi se pare că lipseşte Bucovina din regiunile istorice ale României de azi? Dar şi câţiva tricolori? Ei bine, Coubiş e bucovinean din Suceava, deşi născut în Italia, la Milano. Iar Ianis Hagi este şi el un reprezentant al Dobrogei, deşi s-a născut la Istanbul, în Turcia. De asemenea, totalul Moldovei creşte prin Ciubotaru, născut la Roma în Italia, dar a cărui familie e originară din Focşani”, notează FRF.

