„Lotul României este povestea noastră”. Naționala are jucători din „toate regiunile istorice” la barajul cu Turcia pentru CM 2026

Selecţionerul Mircea Lucescu a convocat 26 de fotbalişti pentru barajul cu Turcia, meci decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială 2026, doi portari accidentându-se de la anunţarea lotului oficial şi alţi doi fiind chemaţi drept înlocuitori. „Lotul României pentru play-off-ul CM 2026 este povestea noastră, de pretutindeni! Asta și pentru că avem reprezentate, prin jucători, toate regiunile istorice ale României de azi”, a transmis Federația Română de Fotbal (FRF).

Indisponibilitatea de ultimă oră a lui Mihai Popa (CFR Cluj) şi problema medicală a lui Ionuţ Radu (Celta Vigo) au dus la convocarea de urgenţă a lui Cătălin Căbuz (FC Argeş) şi Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova), cei 26 de tricolori pregătindu-se acum, în acest format adaptat, pentru marele meci cu Turcia, de joi, semifinala barajului pentru Mondial.

Lotul României pe regiuni

Muntenia: Florin Tănase (Dâmboviţa), Valentin Mihăilă (Dâmboviţa), Virgil Ghiţă (Argeş), Marian Aioani (Ilfov), Daniel Bîrligea (Brăila)

Bucureşti: Răzban Marin, Denis Drăguşin, Alexandru Dobre, Ionuț Radu

Oltenia: Nicușor Bancu (Olt), Vladimir Screciu (Olt), Ștefan Baiaram (Dolj), Laurențiu Popescu (Dolj)

Ardeal: Nicolae Stanciu (Alba), Andrei Raţiu (Alba), Cătălin Căbuz (Sibiu)

Banat: Deian Sorescu (Caraş-Severin), Vlad Dragomir (Timiş), David Miculescu (Timiş)

Crişana: Dennis Man (Arad), Claudiu Petrila (Bihor)

Maramureş: Adrian Rus (Satu Mare), Marius Coman (Maramureş)

Moldova: Andrei Burcă (Bacău)

Dobrogea: Mihai Popa (Constanţa)

„Vi se pare că lipseşte Bucovina din regiunile istorice ale României de azi? Dar şi câţiva tricolori? Ei bine, Coubiş e bucovinean din Suceava, deşi născut în Italia, la Milano. Iar Ianis Hagi este şi el un reprezentant al Dobrogei, deşi s-a născut la Istanbul, în Turcia. De asemenea, totalul Moldovei creşte prin Ciubotaru, născut la Roma în Italia, dar a cărui familie e originară din Focşani”, notează FRF.