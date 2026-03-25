Cine transmite la TV barajul Turcia-România pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Turcia-România, meciul decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026 are loc joi, de la ora 19:00, la Istanbul, pe stadionul lui Beșiktaș. Dacă învinge, naționala lui Mircea Lucescu va juca în deplasare cu Slovacia sau Kosovo în finala barajului pentru Campionatul Mondial 2026.

România va juca barajul pentru calificarea la Cupa Mondială 2026 de pe 26 martie cu Turcia, de la ora 19:00. România a terminat pe locul 3 grupa de calificare la CM 2026, în spatele Austriei și Bosniei, însă a ajuns la baraj datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor.

Ultima oară când România întâlnea Turcia într-un meci oficial a fost în 2013, tot la Cupa Mondială. Atunci, Tricolorii lui Victor Pițurcă au pierdut cu 0-2.

Ultima victorie a României în fața Turciei a fost în 2012, tot la Cupa Mondială, când Tricolorii au câștigat cu 1 la 0, prin golul lui Gheorghe Grozav, care joacă acum la Petrolul Ploiești.

Cine transmite meciul decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială 2026

Prima TV și Antena 1 au cumpărat drepturile pentru meciurile naționalei în Nations League, preliminarii de Campionat Mondial și baraje. Cele două posturi și-au împărțit egal duelurile României.

Acum, prima partidă de baraj, cea cu Turcia, va fi pe Prima TV, joi de la 19:00. Meciul următor, cu Kosovo sau Slovacia, va fi pe Antena 1.

România va juca oricum cu una dintre ele. Dacă pierd la Istanbul, Tricolorii vor disputa un amical împotriva pierzătoarei dintre Kosovo-Slovacia. Dacă trecem de Turcia, România va înfrunta câștigătoarea dintre Kosovo și Slovacia pentru un loc la Mondial.