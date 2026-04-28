Ermedin Demirovic, care a promis bere gratis dacă Bosnia ajunge la CM 2026, s-a ținut de cuvânt: 800 de litri pentru 2.500 de fani

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 22:19 28 Apr 2026 Modificat la 22:19 28 Apr 2026
Ermedin Demirovic, atacantul echipei VfB Stuttgart, făcuse o promisiune înaintea meciului de baraj dintre Bosnia-Herţegovina şi Italia. Foto: VfB Stuttgart 1893 / X

Ermedin Demirovic, atacantul echipei VfB Stuttgart, făcuse o promisiune înaintea meciului de baraj dintre Bosnia-Herţegovina şi Italia: „Ofer o bere întregului stadion din Stuttgart dacă ne calificăm la Cupa Mondială". Bosnia s-a calificat, iar atacantul și-a respectat promisiunea, potrivit publicației sportive franceze SoFoot.

Totul a avut loc la Festivalul Primăverii, unde, după ce a deschis cu succes butoiul, bosniacul a turnat bere pentru cei aproximativ 2.500 de invitaţi prezenţi.

„Nu m-am aşteptat niciodată să veniţi atât de mulţi. Toată lumea ştie ce înseamnă Cupa Mondială pentru întreg poporul nostru. Este cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată în viaţa mea. De aceea, astăzi vă ofer cu mândrie câte o băutură”, le-a spus Demirovic celor prezenţi.

La începutul lunii, Ermedin Demirovic a promis că le va cumpăra bere suporterilor clubului dacă echipa sa naţională se va califica la turneul final. Atacantul în vârstă de 28 de ani a făcut această promisiune înaintea barajului Bosniei, care s-a încheiat cu victoria la loviturile de departajare împotriva italienilor, la Zenica.

Bosnia, care va participa pentru a doua oară la Cupa Mondială, va juca în Grupa B la turneul care se va desfăşura între 11 iunie şi 19 iulie, alături de Canada, Qatar şi Elveţia.

 
Etichete: Bosnia și Herțegovina fotbal bere

Citește mai multe din Cupa Mondială 2026
» Citește mai multe din Cupa Mondială 2026
