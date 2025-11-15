„Al Treilea Război Mondial va afecta wifi-ul?”. De ce Generaţia Z este considerată cea mai neserioasă din istorie

De ce Generaţia Z este considerată cea mai neserioasă din istorie.

Tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 28 de ani şi-au câştigat reputația de a lua foarte puține lucruri în serios. Dar asta ar putea însemna că formează cea mai puternică generație de până acum. Experţii au explicat că această atitudine a Generației Z este scutul ei împotriva stresului provocat de problemele globale cu care ne confruntăm, notează The Independent.

Generaţia Z cuprinde persoanele născute aproximativ între anii 1997 și 2012.

„Istoricii vor sări cu siguranță peste generația noastră” este o expresie rostită frecvent în comentariile de pe TikTok sub videoclipurile cu Generația Z care gestionează încercările lumii moderne cu o energie exuberantă și dezechilibrată.

Gândiți-vă la costume gonflabile de dinozaur în uragane care le pun viața în pericol, la selfie-uri purtând ochelari de soare în timp ce casele copilăriei lor ard și la întrebarea dacă „Al Treilea Război Mondial va afecta wifi-ul”.

Tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 28 de ani se autointitulează „cea mai neserioasă generație” care a locuit vreodată pe Pământ. Și pot fi învinovăți? Generația Z a moștenit un peisaj infernal de frământări globale. În ultimul sfert de secol, au văzut o explozie de naționalism alb de extremă dreaptă, o pandemie globală, conflicte mondiale și amenințarea accelerată a schimbărilor climatice.

Generaţia Z are doar două opţiuni

Aceti tineri ar fi putut reacționa în două feluri: să intre în panică sau să râdă în fața adversității. În timp ce mai mult de o treime dintre membrii Generației Z au apelat la activism, ajutați de cunoștințele lor online, mulți alții au ales să râdă în loc să plângă. Și reacția tuturor celorlalți? O nedumerire generalizată.

Tendințele încep adesea cu înregistrări audio virale de pe TikTok care devin stimulente vocale – rostite aproape incontrolabil în mijlocul conversațiilor normale, spre confuzia celorlaţi, care nu sunt la curent cu gluma.

Mii de videoclipuri cu playback, dansuri și remixuri sunt create cu aceste versuri. Divertisment nesfârșit pentru cei care sunt mereu online – o aiureală totală pentru toți ceilalți. Așa cum era de așteptat.

Într-un articol din New York Times, se explică faptul că tendințele recente ale Generației Z nu pot fi catalogate drept „parodii”, ci mai degrabă o „ofuscare veselă”. Ideea, spune autorul, nu este să „înțelegi”, ci să nu interpretezi nimic din ceea ce face Generația Z ca fiind dincolo de faptul că este doar puțin absurd.

Ce nu pot înţelege adulţii

Și totuși, de fiecare dată când apare o nouă expresie argotică, adulții se grăbesc să o înțeleagă. Această disperare a dus, se pare, la o creștere a absurdității impenetrabile; tendința 6-7, animația suprarealistă cu inteligență artificială Ballerina Cappuccina și seria YouTube skibidi toaletă a lui Alexey Gerasimov se numără printre așa-numiții termeni „putregai cerebral” ai anului. Dar nu există nimic de înțeles dincolo de toate aceste absurdități care sunt amuzante, distragătoare și adictive.

Desigur, internetul are și un termen pentru asta. Copium; un portmanteau de la „cope” și „opium”. Utilizatorii supraviețuiesc cu prostii atât de bine încât aproape că au devenit un drog.

„Personalitatea mea este distrusă pentru că unul dintre primele mele gânduri când s-a întâmplat asta a fost că va face un TikTok incendiar”, a împărtășit o persoană într-un videoclip cu legendă „copium”, alături de un clip din apartamentul lor care a inundat sunetul viral „Cred că îmi place această mică viață”. Din nou, fie înțelegi, fie nu.

A fi atât de neobosit de jovial în prezența dezastrului este o formă de putere în sine - și această stare de spirit prostească face din Generația Z un club în care mulți mileniali sunt disperați să se alăture, indiferent dacă se încadrează sau nu în demografia de vârstă.

„Sunt Generația Z”, a încercat Robert Pattinson - cel mai neserios și mincinos protagonist de la Hollywood - să-i spună colegei din Die My Love, Jennifer Lawrence, în timp ce era conectat la un detector de minciuni, în timpul unui interviu acordat Vanity Fair în acest weekend. De fapt, are 39 de ani.

Până la urmă, Pattinson are o sensibilitate specifică Generației Z. De-a lungul carierei sale, a fost o sursă de gafe. E cunoscut pentru episodul din 2011, când i-a spus lui Matt Lauer într-un interviu TV în direct că a văzut un clovn murind la circ când „mașina de glume a explodat peste el”.

Zohan Mamdani, votat de Generaţia Z ca primar al New York-ului

Un alt membru onorific al Generației Z este primarul New York-ului, Zohan Mamdani. Tânărul de 34 de ani a câștigat voturi nu doar prin dezbateri live și bătăi la ușă, ci și prin serii virale de pe TikTok, precum „Are you Okay?”, unde a recunoscut că există un videoclip muzical vechi în care dansează topless într-un cărucior halal, care îl bântuie online.

În zilele premergătoare victoriei sale, Mamdani a apărut pe scenele numeroaselor cluburi de noapte din oraș pentru a atrage tinerii alegători.

Un procent uriaș de 78% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani au votat pentru Mamdani.