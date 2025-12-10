AUR a depus o moţiune simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Sursa foto: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat, miercuri, în plen depunerea unei moţiuni simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. "Vom depune moţiunea simplă intitulată 'Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului Diana Buzoianu'. Avem semnăturile a 39 de senatori", a afirmat Peiu.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunţat că dezbaterea şi votul moţiunii simple vor avea loc luni.

"Termenul stabilit pentru dezbatere şi votul asupra moţiunii în condiţiile respectării Regulamentului, articolele 170, 174, este luni, 15 decembrie, ora 16:00", a spus Abrudean.

Ce arată textul moțiunii

"Moțiunea descrie catastrofa provocată de incompetența ministrei Mediului, Diana Buzoianu, care, deși a știut despre procedura de golire a barajului Paltinu și despre riscurile aferente, nu a intervenit pentru a preveni prăbușirea alimentării cu apă în 13 localități, închiderea spitalelor și sistarea funcționării centralei de la Brazi.

Lipsa apei și efectele în lanț au pus în pericol sănătatea publică, sistemul energetic național și serviciile esențiale pentru comunitățile afectate.

AUR acuză ministerul condus de Diana Buzoianu de incapacitate, indiferență, inactivitate și lipsa unui plan centralizat pentru gestionarea situațiilor recurente de criză, precum și de „ignoranță cu iresponsabilitate criminală” față de vulnerabilitățile barajelor și acumulărilor din România. Totodată, moțiunea îl indică drept principal responsabil pe premierul Ilie Bolojan, care nu a dispus o anchetă guvernamentală reală și a lăsat-o chiar pe ministră să investigheze propria catastrofă.

Prin această moțiune simplă se cere premierului Bolojan intervenția directă pentru identificarea urgentă a responsabililor și aplicarea imediată a măsurilor necesare pentru ca politicile publice ale țării „să nu mai fie lăsate pe mâna incompetenților și a impostorilor", conform comunicatului celor de la AUR.

Grindeanu i-a cerut lui Bolojan s-o demită pe Buzoianu

Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Ilie Bolojan și i-a cerut să o demită pe Diana Buzoianu din funcția de ministru al Mediului, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Premierul nu a spus nici da, nici nu, potrivit acelorași surse.

Liderii PSD au discutat, marți, în ședința conducerii partidului, despre criza de apă din Prahova și Dâmbovița. Mai mulți lideri ai partidului au cerut ca ministrul Mediului Diana Buzoianu să plece din funcție. Președintele PSD Sorin Grindeanu i-a cerut lui Bolojan, după ședința PSD, demiterea ministrului Mediului.

Corneliu Ștefan, liderul PSD Dambovita: „Suntem în a 12-a zi în care oamenii nu au apă potabilă. Este foarte grav. Și văd că doamna de la USR de la Mediu se ține de jocuri politice la București”.

Ionuț Pucheanu, PSD Galați: „Eu sunt scandalizat că a numit politruci de la USR de sus până jos în Apele Române și acum tot ea are tupeul să facă scandal.”