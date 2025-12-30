Ministerul Sănătății va finanța direct spitalele publice dotate cu roboți chirurgicali. „Reparăm o nedreptate față de pacienți”

De finanțare beneficiază spitalele publice care au în dotare roboți chirurgicali, indiferent de specialitatea medicală. Foto: Profimedia Images

Ministerul Sănătății va finanța direct spitalele publice dotate cu roboți chirurgicali, prin programul AP-ROBOTICA, pentru achiziția de kituri, instrumentar și materiale consumabile necesare utilizării acestora în intervențiile realizate la pacienți, a anunțat Alexandru Rogobete. Ministrul Sănătății a spus că în acest fel se face un pas „real” spre un sistem medical modern, dar se repară și o „nedreptate” față de pacienți, care nu vor mai fi nevoiți să plece din țară ca să beneficieze de această tehnologie modernă, relatează Agerpres.

Ordinul de ministru care înființează AP-ROBOTICA a fost pus în transparență decizională pe site-ul Ministerului Sănătății, iar finanțarea va începe din anul viitor.

„Tot mai multe spitale publice din România au astăzi în dotare roboți chirurgicali de ultimă generație, utilizați în intervenții complexe de oncologie, neurochirurgie, chirurgie generală sau ortopedie. Tehnologia există. Profesionalismul există. Dar, până acum, pacienții nu au putut beneficia la adevărata capacitate de aceste intervenții pentru că nu a existat un mecanism public clar de finanțare pentru chirurgia robotică. Corectăm această inechitate”, a anunțat ministrul, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, se înființează Programul național de finanțare prin Acțiuni Prioritare - Chirurgie Robotică (AP-ROBOTICA).

„Prin acest program, Ministerul Sănătății va finanța direct spitalele publice care au în dotare roboți chirurgicali, pentru achiziția de kituri, instrumentar și materiale consumabile necesare utilizării acestora la pacienți. Concret, AP-ROBOTICA permite ca intervențiile de chirurgie robotică să fie realizate în spitalele publice din România, fără ca pacienții să fie nevoiți să caute soluții în afara țării. Programul se adresează tuturor spitalelor publice care dețin roboți chirurgicali, indiferent de specialitate, și creează premisele dezvoltării unor centre de excelență în chirurgie robotică, la nivel național”, a mai precizat Rogobete.

Chirurgia robotică înseamnă mai mult decât tehnologie. Înseamnă durată mai scurtă de spitalizare, mai puține complicații postoperatorii, rezultate funcționale și oncologice mai bune, recuperare mai rapidă și, în final, o calitate a vieții semnificativ îmbunătățită pentru pacienți, spune ministrul Rogobete.

La nivel de sistem, aceste beneficii se traduc prin economii pe caz, eliberarea paturilor de spital și creșterea eficienței spitalelor publice, aliniind România la standardele internaționale, arată sursa citată.

De finanțare beneficiază spitalele publice care au în dotare roboți chirurgicali, indiferent de specialitatea medicală, și se finanțează materiale și consumabile necesare intervențiilor realizate prin chirurgie robotică.

„Consider că, prin acest program, reparăm o nedreptate față de pacienți și facem un pas real spre un sistem medical modern, echitabil și performant. Mulțumesc profesioniștilor din sănătate care au lucrat alături de mine și de echipa Ministerului Sănătății la construcția acestui program”, a transmis ministrul.