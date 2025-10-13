Robotul Da Vinci de la Spitalul Judeţean Bistriţa a făcut cea de-a 100-a operaţie. "Un pas uriaş pentru medicina din judeţ"

Robot chirurgical. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Robotul Da Vinci de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Bistriţa a efectuat duminică cea de-a 100-a operaţie. El a fost adus în dotarea unităţii medicalee anul trecut, iar preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, a spus că acesta reprezintă "un pas uriaş pentru medicina din judeţul nostru", scrie luni Agerpres.

Prima operaţie a avut loc pe 20 noiembrie 2024, iar cea cu numărul 100, în cursul zilei de duminică, 12 octombrie.



"100 de intervenţii robotice la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa. 100 de dovezi că, atunci când credem în oameni şi în progres, totul este posibil. Am spus "da" iniţiativei medicului Răzvan Couţi, care a avut curajul şi viziunea de a vrea să aducem tehnologia Da Vinci la Bistriţa. Un pas uriaş pentru medicina din judeţul nostru şi pentru pacienţii care merită cele mai bune condiţii de tratament, aici, acasă", a scris Moldovan, pe Facebook.





Robotul Da Vinci de la SCJU Bistriţa este utilizat de o echipă multidisciplinară de chirurgie robotică (urologie, chirurgie generală, toracică, ATI, oncologie). Sistemul de chirurgie robotică a costat 3,5 milioane de euro, fondurile fiind asigurate de Ministerul Sănătăţii şi Consiliul Judeţean.