Explozie puternică, urmată de un incendiu, într-un bloc din Focşani: Mai multe victime au fost duse la spital

Autorităţile urmează să revină cu detalii pe măsură ce situaţia evoluează. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

O explozie puternică a avut loc luni dimineaţa într-un bloc din Focşani, iar mai mulţi oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale şi au fost transportaţi la spital. Potrivit primelor informaţii, deflagraţia a fost urmată de un incendiu şi unii dintre locatari s-au autoevacuat după până la sosirea pompierilor şi a medicilor. Momentan, nu se ştie cauza exploziei care a afectat apartamentele oamenilor înainte de Crăciun.

Primul apel la serviciul unic de urgenţă 112 despre explozia urmată de incendiu pe strada Aleea Echitații, din municipiul Focșani a fost făcut în jurul orei 07:44 şi fața locului au fost trimise de urgență cinci echipaje din cadrul Detașamentul de Pompieri Focșani, a relatat Ziarul de Vrancea.

În timp ce unii dintre proprietari au ieşit singuri din apartamente, alţii au fost evacuaţi în urma deflagraţiei care s-a produs în unul dintre apartamente.

Pompierii au intervenit cu patru autospeciale de stingere și modulul SMURD, acționând pentru localizarea și lichidarea flăcărilor.

Mai multe victime au ajuns de urgenţă la spital. Deocamdată, nu se cunosc informaţii nici despre numărul persoane transportate la unitatea spitalicească, nici despre rănile acestora.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea continuă monitorizarea zonei și urmează să ofere detalii pe măsură ce situația este complet clarificată.