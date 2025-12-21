Salvarea Termoenergetica, discutată de Ciprian Ciucu, la Guvern, cu Ilie Bolojan: "PMB trebuie să beneficieze de finanțare corectă"

Ciprian Ciucu, după întâlnirea cu Ilie Bolojan: "Nu voi aștepta doar soluții de la Guvern". FOTO: Ciprian CIucu/Facebook

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut noi precizări, duminică, despre situația bugetară grea în care se află Primăria Municipiului București. La finalul întâlnirii de la Guvern cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, Ciprian Ciucu a spus că i-a informat pe cei doi cu privire la situația financiară “extrem de gravă”.

El a anunțat că, pe termen foarte scurt, pentru ca Termoenergetica să nu intre în incapacitate de plată în luna ianuare, Guvernul va crea un spațiu suplimentar pentru un împrumut modic. La Guvern s-a discutat și un mecanism prin care PMB să preia Elcen pe parcursul anului viitor, “dar cât mai repede”.

Un alt subiect a fost legea bugetului, “astfel încât PMB să beneficieze de o finanțare corectă începând cu anul 2026”.

“Partea proastă a fost că reducerea fondurilor care au revenit Bucureștiului s-a suprapus pe accentuarea găurilor bugetare ale STB și Termoenergetica.

Să vă dau două cifre pentru a înțelege amploarea dezastrului: cifra de afaceri a STB este cam cât bugetul Brașovului, undeva la 1,6 miliarde de lei, iar datoria STB la ANAF este spre 1,4 miliarde de lei. Mi se pare incredibil!”, a spus Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a spus că, în ultimii 3 ani, Primăriei Capitalei i-au fost luate peste 2 miliarde de lei prin: reducerea, în anii 2024 și 2025, a cuantumului sumelor colectate din impozitul pe venit ce poate fi redistribuit către autoritățile locale, prin eliminarea unor categorii de venituri din formula de alocare (ex. impozitul pe venit din pensii).

“Acești bani nu au mai ajuns în București, Guvernul i-a folosit pentru altceva”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

O altă modalitate prin care PMB a fost lăsată fără bani a fost alocarea unor cote inferioare Primăriei Capitalei în raport cu primăriile sectoarelor, în timp ce PMB are responsabilitatea operării serviciilor mari de utilitate publică (termoficare și transport public).

“Am spus ieri ca datoria curentă a PMB este de peste 2,1 miliarde de lei (a PMB doar către aceste societăți plus altele, nu am mai adăugat și datoriile lor către furnizorii lor). Este, cu aproximație, suma lipsă care nu a mai ajuns la PMB din cauza unor decizii politice luate în ultimii trei ani de guvernele care s-au perindat.

Evident, nu voi aștepta doar soluții de la Guvern! Vor urma reforme în București, aici să nu aveți nicio îndoială! Acum, primul meu obiectiv este să fac ordine!”, a precizat Ciprian Ciucu.