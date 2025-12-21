Ciprian Ciucu discută duminică cu Ilie Bolojan despre dezastrul găsit în bugetul Primăriei Capitalei

Ciprian Ciucu se întâlneşte, duminică, la Guvern, cu Ilie Bolojan şi cu ministrul Finanţelor. Foto: Agerpres

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, va avea o întâlnire duminică, la ora 16.00, la Guvern, cu premierul Ilie Bolojan şi cu ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, pe tema situaţiei financiare a Primăriei Municipiului Bucureşti, informează PMB, conform Agerpres.

Ciprian Ciucu a declarat, sâmbătă, că bugetul Bucureştiului este prost construit atât structural, cât şi instituţional şi a adăugat că sunt necesare reforme structurale, precum şi punerea treptată în practică a referendumului iniţiat de Nicuşor Dan.

"Care ar trebui să fie suma minimă, doar ca să plătim datoriile şi să funcţionăm în anul viitor - suma este de 8,5 miliarde de lei. Dacă este să ne gândim la datorii, plus lucruri care trebuie să se întâmple, salarii, datoria publică, subvenţia aşa cum este calculată astăzi, fără niciun fel de altă măsură pentru anul viitor, este de 1,3 miliarde la termoficare şi de 1,5 miliarde la transport.

Mai avem iluminat public, mai avem sănătatea, cele 19 spitale pe care le avem, şi aparat propriu şi instituţii subordonate, încă 1,5 miliarde. Deci, cam aşa ar trebui să arate bugetul pe anul viitor. Este practic imposibil să vorbim că putem să echilibrăm bugetul anul viitor", a spus Ciprian Ciucu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă la Primăria Capitalei.

El a precizat că, din analiza făcută asupra structurii cheltuielilor de dezvoltare şi de funcţionare la nivelul PMB, către funcţionare merg undeva la 8 miliarde de lei, iar către dezvoltare sub 1 miliard de lei, pe când sectoarele au undeva "de trei ori şi mai bine, mai mulţi bani pentru dezvoltare".

Noul primar general a subliniat că PMB are nevoie de un suport financiar inclusiv până la finele acestui an şi pe parcurs, la începutul anului viitor, când se va creiona Legea bugetului.

În acest sens, el a anunţat că duminică va urma să aibă o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan şi cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pentru a discuta aceste aspecte.