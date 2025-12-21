Spitalul Judeţean Suceava vrea să introducă "taxa de horoscop". Foto: Hepta

Spitalul Judeţean Suceava vrea să introducă "taxa de horoscop". Mai exact, părinţii ar trebui să scoată bani din buzunar dacă doresc eliberarea unor documente care să ateste ora exactă a nașterii copilului. Mulţi solicită acest act pentru a afla ascendentul din horoscop.

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a cerut Consiliului Județean să aprobe, în ședința programată marți, 23 decembrie, introducerea unui tarif de 100 de lei „pentru eliberare document ce atestă ora nașterii”, potrivit Monitorul de Suceava.

Tariful propus se încadrează la capitolul „servicii medicale de obstetrică și ginecologie”. Conform proiectului de hotărâre, „se va achita de persoanele care solicită detalii despre ora nașterii pentru a-și afla ascendentul din horoscop sau astrogramă, întrucât nu sunt informații cu caracter medical și necesită implicarea mai multor persoane în furnizarea informațiilor”.

Spitalul justifică introducerea acestui tarif prin creșterea numărului de solicitări de acest tip, care pun presiune suplimentară pe personalul medical.