Surse: Ilie Bolojan le-a făcut cadou miniștrilor de Crăciun babka de la Oradea. Jurnaliștilor de la Guvern le-a dat cărți

Babka, un cozonac împletit, originar din Europa de Est, foarte popular în bucătăria evreiască, a fost adus de Ilie Bolojan de la Oradea. Foto: colaj Guvernul României/Antena 3 CNN

Premierul Ilie Bolojan le-a făcut miniștrilor săi un cadou de Crăciun. Fiecare a primit babka, un cozonac împletit, adus de prim-ministru de la Oradea. Premierul le-a făcut cadouri și jurnaliștilor acreditați la Guvern, cărora le-a dăruit cărți. La rândul ei, vicepremierul Oana Gheorghiu le-a dăruit tuturor miniștrilor din Guvernul Bolojan două volume, unul despre corupția din România și al doilea „adevăratul manual de etică al românilor”, potrivit informațiilor Antena 3 CNN.

Miniștrii au primit cadou și de la vicepremierul Oana Gheorghiu. Aceasta le-a dăruit două cărți: „Un atlas al corupției. România, 20 de ani de hoție. Studiu de caz”, de Ștefan Liiceanu și „Luminile și umbrele sufletului”, de Petru Creția.

Cărțile alese de vicepremier pentru miniștri sunt de la editura Humanitas și sunt despre România. Iată ce scrie pe site-ul editurii despre volumele alese de Oana Gheorghiu.

„Un atlas al corupției. România, 20 de ani de hoție. Studiu de caz”, de Ștefan Liiceanu: „Paginile acestei cărți ne pun pentru prima oară în fața unei sinteze la zi a cercetărilor pe plan internațional legate de corupție – modele, concepte, teorii, experimente, o vastă bibliografie. Ceea ce rezultă este o conceptualizare acreditată științific a corupției. (...) Cartea oferă o imagine fotografică a corupției din România. O carte pentru toți românii doritori să înțeleagă în ce fel de țară trăiesc și cum o pot schimba în mod real. Pentru jurnaliști, pentru activiștii civici, pentru politicienii încă onești sau pentru viitorul președinte al României, ea este o mină de aur”, scrie pe site-ul editurii Humanitas la descrierea acestui volum.

„Luminile și umbrele sufletului”, de Petru Creția: Un volum pe care Gabriel Liiceanu l-a numit „adevăratul manual de etică al românilor”, și despre care autorul spune că „nu vrea să fie altceva decât o călăuză către adevărul despre noi înşine (...) atenţia noastră este prea mult chemată în afară, către zarva înverşunată a vieţii. Prea mulţi caută, tot timpul, să ne vândă ceva: o idee sau doar o marfă, un idol sau, prea adesea, o iluzie. Cum să-ţi mai găseşti reperele în noianul acesta de informaţii şi de ispite care par a spune totul despre noi şi a ne da toate soluţiile, când de fapt nu izbutim să aflăm despre noi înşine ceea ce ar face ca relaţia noastră cu lumea să devină, dacă nu mai uşoară, cel puţin mai limpede?Asemenea informaţii vrea să dea, pe scurt, dar în adânc, cartea aceasta prin eseurile morale pe care le conţine”, scrie pe site-ul editurii Humanitas la descrierea acestui volum.

Guvernul Bolojan a fost instalat în funcție în iunie 2025. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Ilie Bolojan ca premier la data de 20 iunie 2025, iar noul Guvern a depus jurământul de învestitură pe 23 iunie 2025 la Palatul Cotroceni, după ce a primit votul de încredere în Parlament.

În aceste șase luni, un singur ministru a demisionat, Ionuț Moșteanu, care ocupa fotoliul de la Apărare, în urma unui scandal privind studiile sale. A fost înlocuit de Radu Miruță, fostul ministru al Economiei, iar în locul acestuia a fost numit Irineu Darău.

Așadar, guvernul Bolojan este în funcție din iunie 2025 și urmează să guverneze conform acordului de coaliție până în 2027, când va avea loc rotativa prim-miniștrilor, iar următorul premier va fi dat de PSD.