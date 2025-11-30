Vicepremierul Oana Gheorghiu și-a făcut bilanțul după o lună de mandat. Ce a anunțat despre reforma companiilor de stat

4 minute de citit Publicat la 19:17 30 Noi 2025 Modificat la 19:17 30 Noi 2025

Vicepremierul Oana Gheorghiu a depus pe 30 octombrie jurământul de învestitură. Foto: Oana Gheorghiu/Facebook

Vicepremierul Oana Gheorghiu și-a prezentat bilanțul de activitate de la o lună de mandat. Aceasta a subliniat că a folosit acest timp pentru a defini strategia de reformă a companiilor de stat, formarea echipelor și stabilirea priorităților de lucru. Oana Gheorghiu a anunțat că în ceea ce privește reformarea companiilor de stat, este necesară o „abordare strategică” nu heirupistă și a anunțat că săptămâna viitoare, Guvernul va alege primele 10 companii din energie și transport care vor intra în procesul de reformă.

Într-o postare pe Facebook, Oana Gheorghiu a detaliat cum a decurs prima lună în funcția de vicepremier.

„A fost o lună în care m-am concentrat să pun bazele solide ale mandatului, folosind ceea ce am învățat în toți anii de muncă: gândire strategică, construirea echipei și planificare corectă. Prioritar a fost să înțeleg sistemul și sursele blocajelor, să construiesc un mod profesionist de lucru, împreună cu echipele din Guvern, indiferent de culoarea politică, și, pe baza acestora, să formulez viziunea strategică pentru domeniile mele de activitate”, a scris ea.

Vicepremierul a spus că în această primă lună în Guvernul Bolojan s-a concentrat pe reforma companiilor de stat, debirocratizare și digitalizare. În ce privește reforma companiilor de stat a anunțat că primele 10 companii care vor intra în procesul de reformă vor fi anunțate săptămâna viitoare.

„România are peste 1.500 de companii de stat. Unele sunt vitale. Altele, consumă bani publici, fără rezultate, de ani de zile, ceea ce are un impact negativ asupra economiei și asupra societății. România nu-și poate permite să continue cu aceste pierderi.

Totuși este important nu doar să oprim risipa, ci să găsim soluțiile de eficientizare care să țină cont și de nevoile oamenilor care lucrează acum în companiile cu pierderi și care să ducă la dezvoltarea economică și socială a comunităților în care se află acestea. Doar așa comunitățile respective se pot reinventa, iar oamenii să-și poată construi un trai decent, care să fie sustenabil pe termen lung. (...)Nu promit miracole peste noapte, promit un proces riguros, predictibil, transparent și verificabil”, a scris ea pe Facebook.

În ceea ce privește debirocratizarea, ea a anunțat că obiectivul este „o relație mai omenească, mai predictibilă și mai puțin împovărătoare între cetățeni și stat. Știu că nu putem elimina dintr-o dată absurdul din birocrația românească, unele lucruri depind de sistem, altele de fiecare om din administrație”.

Oana Gheorghiu a anunțat lucrează la un set de măsuri menite să simplifice relația dintre cetățeni și stat. Au fost identificate principalele blocaje administrative, iar în următoarele săptămâni vor fi anunțate primele măsuri concrete de simplificare.

În paralel, a fost demarată și o amplă inițiativă de digitalizare, cu obiectivul de a crea pentru prima dată o strategie guvernamentală unitară în acest domeniu.

„România are proiecte bune și oameni foarte competenți în digitalizare, ceea ce lipsește este coordonarea. Am spus asta la Summitul pentru guvernanță digitală, organizat de Edge Institute la Cotroceni, unde am participat alături de șeful Cancelariei, Mihai Jurca.

Acum lucrăm la:

•⁠ ⁠o strategie unitară, pentru prima dată la nivel guvernamental;

•⁠ ⁠un cadru în care instituțiile nu mai lucrează în paralel, ci în același ecosistem;

•⁠ ⁠prioritizare și management de proiect, lucruri care au lipsit marilor programe ale României.

Ordinea și coordonarea pot multiplica eficiența proiectelor existente”, a scris vicepremierul pe Facebook.

Oana Gheorghiu a mai precizat că în prima lună de mandat a efectuat și prima ei vizită externă, la Stuttgart, unde s-a întâlnit cu premierul andului Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, liderul unuia dintre cele mai puternice landuri industriale ale Germaniei, dar și cu reprezentanții românilor de acolo.

„Le-am spus și lor ceea ce scriu și aici: diaspora a ținut această țară pe linia de plutire în momentele cele mai grele. Nu avem voie să uităm asta. Și nici reformele pe care le facem nu trebuie să-i uite”, a scris ea.

Vicepremierul a promis că va rămâne „transparentă” în legătură cu activitatea sa, dar că nu va face „nici promisiuni goale și nici declarații sforăitoare”.

„Implementarea unor reforme impune implicarea a numeroși actori din mediul public, privat și societate. Cred că este important ca, prin modul în care comunic, să facilitez un context de colaborare, dialog și încredere reciprocă între acești actori, pentru că altfel vom ajunge iar în blocaj”, a mai spus ea.

O numire controversată

Vicepremierul Oana Gheorghiu a depus pe 30 octombrie jurământul de învestitură în faţa preşedintelui Nicuşor Dan, într-o ceremonie organizată la Palatul Cotroceni. Ea a ocupat postul rămas vacant în Guvernul Bolojan după demisia lui Dragoş Anastasiu în luna august.

Propunerea și, ulterior, numirea Oanei Gheorghiu, co-fondatoarea organizației „Dăruiește Viață” în Guvern a fost aspru contestată de PSD. Sorin Grindeanu i-a cerut premierului să o retragă, din cauza unei postări pe rețelele sociale scrisă de aceasta.

Oana Gheorghiu a transmis în februarie, după vizita cu scandal a lui Volodimir Zelenski la Casa Albă, că Donald Trump „face sluj în fașa unui dictator criminal și calcă în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație”. Mai mult, ea a spus că Donald Trump este „un caracter mizerabil care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare”.

Insultele Oanei Gheorghiu nu s-au oprit aici, ci l-au vizat și pe vicepreședintele SUA, JD Vance: „este incredibil cum doi golani ajunși la Casa Albă tratează un om”, a mai scris ea.

Miercuri, ea a transmis într-o postare pe Facebook, că ceea ce a scris „înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României”. „Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare”, a scris Gheorghiu.