Ilie Bolojan merge la Palatul Cotroceni să discute cu Nicușor Dan despre Grindeanu și scandalurile din Coaliție

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Foto: INQUAM Photos/Alexandru Busca

Premierul Ilie Bolojan merge miercuri la Cotroceni pentru a discuta cu președintele Nicușor Dan despre scandalul din Coaliție și conflictul cu Sorin Grindeanu, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Întâlnirea vine după ce marți seară Sorin Grindeanu a dat un nou ultimatum din cauza propunerii ca Oana Gheorghiu să fie numită vicepremier. Gestul lui Grindeanu l-a pus pe Nicușor Dan într-o poziție delicată, având în vedere că el trebuie să facă numirea acesteia și nu o poate respinge pentru că nu poate să dea impresia că ia decizii în funcție de solicitările PSD. Surse politice susțin, pentru Antena3.ro, că, cel mai probabil, Președintele o va numi pe Gheorghiu.

Potrivit surselor citate, Președintele și premierul vor discuta despre situația Coaliției de guvernare.

Printre temele de discuție sunt și proiectul de lege pentru eliminarea pensiilor speciale ale magistraților, conflictul dintre premier și Sorin Grindeanu, precum și măsurile din pachetul 3 pregătit de Guvern, potrivit surselor citate.

Discuțiile au loc în contextul în care Nicușor Dan i-a luat apărarea lui Sorin Grindeanu în conflictul cu Ilie Bolojan, pe legea pensiilor magistraților. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat într-un interviu pentru Cotidianul cănu crede că e ceva rău faptul că liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, organizează întâlniri separate cu şefii din justiţie pe tema reformei pensiilor magistraţilor. Șeful statului şi-a exprimat convingerea că legea privind pensiile magistraţilor va intra în vigoare. În opinia sa, implicarea preşedintelui interimar al PSD în acest proiect de lege este naturală.

La rândul său, vicepreședinta PSD, Olguța Vasilescu, a declarat marți că PSD ar putea iniția o moțiune de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, dacă reforma pensiilor magistraților nu va trece de Curtea Constituțională, iar România va pierde fonduri UE pentru că ratează jalonul din PNRR.

Amenințarea liderului PSD a venit după o ședință tensionată la Guvern, în care Bolojan a respins propunerea lui Grindeanu de a trece legea prin Parlament. Olguța Vasilescu a explicat că PSD nu pleacă din Coaliție și își dorește să continue cu un alt premier. De asemenea, ea l-a acuzat pe Bolojan că „blochează tot”.

Liderii Coaliției nu s-au înțeles, marți, după o discuție de aproape 2 ore, în privința reformei pensiilor magistraților. Potrivit unor surse politice, Ilie Bolojan a refuzat varianta propusă de Sorin Grindeanu și a decis să aștepte motivarea CCR, să inițieze un nou proiect pe care să primească avizul CSM, iar mai apoi să își asume răspunderea în Parlament. Potrivit surselor citate, Sorin Grindeanu l-ar fi avertizat pe premierul Bolojan că România riscă să piardă banii europeni pentru că nu va îndeplini jalonul din PNRR până la termenul limită.