Nicușor Dan: Nu văd de ce nu l-aș nominaliza premier pe Sorin Grindeanu în 2027. Nu se poate stabilitate fără PSD

Nicușor Dan îl salută pe Sorin Grindeanu/ Consultări cu PSD în iunie Foto: Administrația Prezidențială

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că este dispus să-l nominalizeze pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru funcţia de premier la rotativa guvernamentală din primăvara anului 2027, dacă social-democraţii îl vor propune pentru această poziţie.

Într-un interviu acordat Cotidianul, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că este pregătit să-l desemneze pe Sorin Grindeanu premier în 2027, atunci când urmează rotativa guvernamentală, dacă aceasta va fi decizia PSD.

„În măsura în care PSD-ul va decide în 2027 că Sorin Grindeanu este propunerea de premier, nu văd de ce nu aş face această nominalizare. Dar până în 2027, mai este un an şi jumătate”, a spus şeful statului.

Nicuşor Dan a recunoscut că o parte dintre susţinătorii săi continuă să respingă PSD, însă susţine că stabilitatea politică nu poate fi asigurată fără participarea social-democraţilor.

„Chiar dacă sunt mulţi dintre votanţii mei care au rămas în logica asta de contestare a PSD-ului, suntem într-o configuraţie politică în care stabilitatea este importantă şi stabilitatea asta nu se poate fără PSD. Asta este adevărul”, a declarat preşedintele.

Întrebat cum se împacă această poziţie cu faptul că, în 2017, protesta în Piaţa Victoriei împotriva Guvernului condus de Sorin Grindeanu, Nicuşor Dan a răspuns: „Îmi amintesc foarte bine, dar aşa cum îmi amintesc totodată şi configuraţia parlamentară din 2016-2020. Eu eram un proaspăt deputat USR. Suntem într-o situaţie politică diferită, în care stabilitatea în România înseamnă, chiar dacă sunt mulţi dintre votanţii mei care au rămas în logica asta de contestare a PSD-ului, suntem într-o configuraţie politică în care stabilitatea este importantă şi stabilitatea asta nu se poate fără PSD. Asta este adevărul”.

Şeful statului a mai spus că îşi doreşte ca actualul Guvern să îşi ducă mandatul până la rotativa din primăvara lui 2027, chiar dacă, până atunci, vor avea loc evaluări de miniştri în interiorul coaliţiei.

„Din păcate, e inevitabil ca oamenii să gândească diferit şi să nu se abţină să se atace public unii pe alţii. Una peste alta, pentru moment, pe voturile importante, coaliţia a funcţionat”, a declarat preşedintele.

Nicuşor Dan nu exclude nici posibilitatea ca, într-un eventual al doilea mandat la Cotroceni, să îl desemneze din nou premier pe actualul lider al PNL, Ilie Bolojan.

„Ilie Bolojan conduce PNL-ul şi, în măsura în care, în alegeri viitoare, o să fim în situaţia asta, desigur”, a spus preşedintele.

În ceea ce priveşte partidul AUR, preşedintele nu consideră realist scenariul în care formaţiunea ar obţine majoritatea absolută la următoarele alegeri.

Întrebat dacă ar desemna un premier de la AUR în cazul unui astfel de rezultat, Nicuşor Dan a răspuns: „Nu vreau să judecăm în tipul acesta de scenarii. Adică nu există o ţară europeană în care să avem un partid vădit de orientare pro-rusă care să aibă majoritate”.