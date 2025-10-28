Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă „urgent” nominalizarea Oanei Gheorghiu: „Trebuie să evităm să compromitem relația cu SUA”

Sorin Grindeanu a avertizat că PSD nu va accepta jumătăți de măsură Foto: Hepta

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, cere premierului Ilie Bolojan să retragă propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de viceprim-ministru, după ce au apărut informații că aceasta l-a insultat pe președintele SUA, Donald Trump.

Sorin Grindeanu a transmis marți seara un mesaj în care a subliniat că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de viceprim-ministru ar duce la comprimiterea relației cu SUA și ar îndrepta România “spre un dezastru iremediabil diplomatic”:

“Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!

Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României!”.

Sorin Grindeanu a avertizat că PSD nu va accepta jumătăți de măsură pe acest subiect, având în vedere că propunerea făcută de Ilie Bolojan decredibilizează România în raport cu partenerii americani. El a invocat încercările României de fi inclusă în Programul Visa Weiver care ar putea fi compromise:

“Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii!

De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent.

Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român.

Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect. PSD trebuie consultat în astfel de decizii!”,a precizat Grindeanu.

Ce a spus Oana Gheorghiu despre Donald Trump

Amintim că prim-ministrul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu, fondatoarea Asociației Dăruiește Viață, pentru funcția de viceprim-ministru în Guvernul României. Bolojan i-a trimis această propunere președintelui Nicușor Dan.

Oana Gheorghiu a transmis în februarie, după vizita cu scandal a lui Volodimir Zelenski la Casa Albă, că Donald Trump “face sluj în fașa unui dictator criminal și calcă în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație”.

Mai mult, ea a spus că Donald Trump este “un caracter mizerabil care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare”. Insultele vicepremierului propus de Ilie Bolojan nu s-au oprit aici, ci l-au vizat și pe vicepreședintele SUA, JD Vance: “este incredibil cum doi golani ajunși la Casa Albă tratează un om”.

Opiniile Oanei Gheorghiu despre Donald Trump vin într-un context internațional complicat, în care autoritățile de la București se chinuie să relanseze relațiile cordiale cu SUA, după deteriorarea lor, la începutul acestui an.

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii “Sinteza Zilei” a precizat că propunerea Oanei Gheorghiu creează o problemă nu doar pentru premierul Ilie Bolojan, ci pentru toți românii, pentru că securitatea României depinde de parteneriatul cu SUA.