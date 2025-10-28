Mihai Gâdea: Oana Gheorghiu l-a insultat grav pe Donald Trump. Ilie Bolojan trebuie să retragă nominalizarea ei ca vicepremier

Mihai Gâdea a precizat că propunerea Oanei Gheorghiu creează o problemă pentru toți românii Sursa foto: Antena 3 CNN

Premierul Ilie Bolojan a propus-o, marți, pe Oana Gheorghiu în funcția de vicepremier, fără să țină cont de faptul că aceasta l-a insultat dur pe Donald Trump, în urmă cu câteva luni, despre care a spus, într-o postare pe Facebook, că “are un caracter mizerabil”. Vorbind despre președintele SUA, Oana Gheorghiu a precizat că “narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea”.

Este a doua numire importantă în Guvern făcută de premierul Ilie Bolojan din rândul unor persoane care au avut poziții publice extrem de dure față de liderul de la Casa Albă. O altă numire care a generat controverse a fost cea a actualei purtătoare de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, care l-a insultat la rândul ei pe Donald Trump în trecut.

Oana Gheorghiu a transmis în februarie, după vizita cu scandal a lui Volodimir Zelenski la Casa Albă, că Donald Trump “face sluj în fașa unui dictator criminal și calcă în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație”. Mai mult, ea a spus că Donald Trump este “un caracter mizerabil care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare”. Insultele vicepremierului propus de Ilie Bolojan nu s-au oprit aici, ci l-au vizat și pe vicepreședintele SUA, JD Vance: “este incredibil cum doi golani ajunși la Casa Albă tratează un om”.

Opiniile Oanei Gheorghiu despre Donald Trump vin într-un context internațional complicat, în care autoritățile de la București se chinuie să relanseze relațiile cordiale cu SUA, după deteriorarea lor, la începutul acestui an.

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii “Sinteza Zilei” a precizat că propunerea Oanei Gheorghiu creează o problemă nu doar pentru premierul Ilie Bolojan, ci pentru toți românii, pentru că securitatea României depinde de parteneriatul cu SUA:

“În momentul în care numești viceprim-ministru pe cineva care l-a insultat în mod evident pe președintele SUA cred că în momentul respectiv este o problemă.

În momentul de față cred că premierul Ilie Bolojan nu are decât o singură variantă, până să aibă, pe lângă problema din coaliție două probleme cât Casa Albă, și anume să anunțe printr-un comunicat că retrage de îndată susținerea ei să devină viceprim-ministru. Nu cred că este vorba doar de premierul Ilie Bolojan, nu cred că este vorba doar despre o problemă politică. Aici cred că este vorba de o problemă națională”, a precizat Mihai Gâdea.

Acesta a remarcat eforturile pe care România le-a depus pentru a consolida încrederea administrației Trump, după deteriorarea relației bilaterale în urma anulării primului tur al alegerilor prezidențiale. Potrivit acestuia, insultele adresate de un posibil viitor viceprim-ministru președintelui SUA creează o problemă națională:

“De la alegerile pe care le-am avut și toată nebunia de la alegeri, relațiile noastre cu SUA au trecut ca să spunem așa într-un pas superior prin mai multe elemente pe care le-am putut vedea în spațiul public. Ministrul nostru de Externe a fost invitat de secretarul de stat Marco Rubio care are o greutate majoră în administrația Trump, în afara faptului că este secretar de stat al SUA. În momentul în care un viceprim-ministru este numit după ce l-a numit pe președintele Trump așa cum l-a numit mai devreme, în momentul respectiv cred că este vorba de o chestiune națională.

Îmi doresc foarte mult ca relațiile cu SUA să fie impecabile, să fie respectuase, și dacă cineva se gândește să îl insulte pe președintele SUA la o astfel de manieră este problema domniei sale, dar nu vreau să mă reprezinte nici pe mine, iar dacă dumneavoastră simțiți la fel nici pe dumneavoastră. Aici este vorba de a numi pe un președinte al SUA, cu care noi avem un parteneriat strategic, în felul acesta”, a mai precizat Mihai Gâdea.

"Cam multe greșeli pe aceeași direcție cu SUA”

El a precizat că în momentul în care ajunge la Casa Albă informația privind propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de viceprim-ministru în Guvernul Bolojan, România are o problemă directă cu administrația Trump:

“În momentul în care Ilie Bolojan rămâne cu doamna Oana Gheorghiu, ceilalți din coaliție trebuie să spună dacă și ei își asumă să facă parte dintr-un Guvern cu un viceprim-ministru care a spus aceste cuvinte despre președintele SUA, dacă nu cumva domnia sa poate să fie mai iute de mână în această seară și să ne spună că a fost o greșeallă. O greșeală, a doua greșeală, cam multe greșeli pe aceeași direcție cu SUA”, a mai comentat Mihai Gâdea.

Aceasta a apreciat că este incalificabil faptul că nu a existat un mecanism de verificare înainte ca Oana Gheorghiu să fie propusă viceprim-ministru:

“În această seară, domanul Ilie Bolojan are o problemă mult mai mare decât PSD-ul. Aceasta este o problemă națională, care ne privește, acest lucru nu poate să meargă mai departe” .