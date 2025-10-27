Sorin Grindeanu, despre certurile din coaliție: “Nu se aşteaptă nimeni la frății, să facem o mare Horă a Unirii"

Sorin Grindeanu: ”Nu se aşteaptă nimeni să facem o mare Horă a Unirii sau să aplaudăm cu toţii ca în Coreea de Nord" Sursa foto: Hepta

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a lansat noi critici la adresa premierului Ilie Bolojan, despre care a spus, luni, într-un interviu pentru Observator, că și-a dorit să impună o anumită cale în interiorul coaliției de guvernare, fără să țină cont de ceilalți parteneri politici.

Întrebat dacă în acest moment, coaliția mai funcționează, Sorin Grindeanu a precizat:

”În mare parte, da, dar eu vă spun un lucru. Dorinţa de a impune doar o anumită cale în interiorul coaliţiei, fără să ţii cont şi de ceilalţi parteneri, pe noi, pe Partidul Social Democrat, nu ne va găsi ca parteneri de lungă durată. Dacă vrei să guvernezi alături de PSD, care este, până la urmă, cel mai important partid din coaliţie, trebuie să ţii cont şi de propunerile PSD. Unele sunt poate bune, altele mai puţin bune, dar trebuie să ţii cont de ele, nu să le respingi din start, dacă vrei să ai o guvernare fără turbulenţe”.

Sorin Grindeanu a mai spus că nu trebuie nimeni să se aștepte ca PSD să nu își spună punctul de vedere, să nu îl argumenteze şi “să stea doar pe post de aplaudaţi ca şi în Coreea de Nord”.

Întrebat dacă se află într-o relaţie de frăţie în coaliţie sau de parteneri "ca să treacă râul" cu ceilalţi membri ai coaliţiei, Grindeanu a răspuns că, atâta timp cât bătăliile electorale între PSD şi PNL sau între PSD şi USR au fost cele care se ştiu, ”nu se aşteaptă nimeni la frăţii”.

”Nu se aşteaptă nimeni să facem o mare Horă a Unirii sau să aplaudăm cu toţii ca în Coreea de Nord. Eu cred că oamenii aşteaptă de la noi, de la PSD să venim cu politici publice, să ne susţinem punctul de vedere, să încercăm să-l argumentăm foarte bine, să fie acceptat în coaliţie şi să mergem mai departe. Despre asta e vorba”, a subliniat Grindeanu.

Ce spune Sorin Grindeanu despre relația cu Ilie Bolojan

Cât privește relația cu premierul Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a precizat că nu se află în niciun fel de concurență cu acesta:

”Eu mă întâlnesc mâine la coaliţie, am vorbit cu dânsu şi ieri, am vorbit şi astăzi. Eu nu concurez cu premierul Bolojan. N-avem niciun fel de culoare comune, de alergat, împreună. Niciun fel de concurenţă cu Ilie Bolojan”, a spus președintele interimar al PSD.

El a comentat și afirmațiile premierului Ilie Bolojan, privind dublarea indemnizațiilor din companiile de stat care ar pune o presiune și mai mare asupra bugetului. Despre acest lucru, Sorin Grindeanu a transmis că nu a înţeles exact mesajul premierului şi a explicat că pachetul legislativ privind companiile de stat a fost deja declarat constituţional.

"Nu am înțeles ce a vrut să spună. Eu știu că o parte a pachetului 2, legată de companiile de stat, a și fost declarat constituțional acel pachet, deci mergem înainte. Nu înțeleg foarte clar ce a vrut să spună primul ministru. Dar nu vom veni, vă asigur, că nu vom veni în fiecare lună cu asumări și cu lucruri. Lucrurile trebuie făcute o dată şi bine, și trebuie să măsori de două ori înainte de a tăia", a precizat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a precizat că trebuie depășite tensiunile din coaliție și că partidele trebuie să se concentreze pe politici publice pentru cetățeni, nu pe orgolii:

”Circul, orgoliile, cine e cel mai puternic, aceste lucruri dau satisfacţie de moment. Dar eu nu cred că sunt potrivite, dacă vrei să faci lucruri bune pentru oameni şi să ai şi rezultate. Insist pe aceste lucruri, fiindcă din punctul nostru de vedere al PSD-ului nu poţi să separi oamenii de rezultate. Şi amândouă, într-un stat european modern, trebuie să meargă împreună, nu separat. Nu trebuie să vorbim doar de rezultate şi să uităm de oameni. Pentru că tu faci politici publice ca să se adreseze acelea oamenilor. Nu ca să dai bine contabiliceşte, pe hârtie. Trebuie să guvernezi cu sufletul, cu inima către oameni, şi pentru oameni”, a spus Sorin Grindeanu.

Ce spune Sorin Grindeanu despre planul PSD pentru pensiile speciale ale magistraților

Președintele interimar al PSD a oferit detalii despre planul social-democraților după decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților. Sorin Grindeanu a spus că susține în continuare crearea unui grup de lucru, până vine motivarea CCR, pentru un nou proiect de lege, care să fie adoptat până pe dara de 28 noiembrie.

"Este un lucru care trebuie să fie rezolvat rapid, care nu doar că a trezit revoltă în societate. Dacă nu facem această reaşezare, până la sfârşitul lunii noiembrie pierdem bani europeni, 231 de milioane. Noi cam pierdem vremea, am propus să facem rapid acest grup de lucru. Sper să clarificăm lucrurile mâine, în Coaliţie. (...) A fost o desfășurare lungă de fapte, dar sunt optimist pentru că toate argumentele sunt de partea noastră. N-am făcut un grup de lucru ca să îngropăm un subiect, ci ca să folosim timpul mort. Avem şi un deadline, pe 28 noiembrie. Am avut o întâlnire cu actorii principali din justiţie şi i-am întrebat dacă sunt de acord să revină la masa dialogului", a declarat Sorin Grindeanu.