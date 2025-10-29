Oana Gheorghiu, despre postarea legată de Trump: „Nu aș mai scrie așa ceva. Am un respect profund pentru SUA”

Oana Gheorghiu a fost propusă de Ilie Bolojan pentru funcția de viceprim-ministru. Foto: Facebook/Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu, fondatoarea Asociației Dăruiește Viață, a reacționat, miercuri, după ce Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să renunțe la propunerea acesteia pentru funcția de viceprim-ministru, din cauza unor comentarii făcute la adresa președintelui SUA, Donald Trump.

„Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României. Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare”, a scris Gheorghiu, pe pagina de Facebook.

Potrivit acesteia, „postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment”.

Oana Gheorghiu, propusă de Bolojan pentru funcția de viceprim-ministru, a adăugat că „privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică”.

„Dincolo de emoțiile de moment, rămâne respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoștința pentru contribuția pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică, deci, implicit, și a României, precum și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și SUA.

Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump”, a continuat fondatoarea Asociației Dăruiește Viață.

După anunțul făcut de Bolojan, colegul de Coaliție Sorin Grindeanu i-a cerut public acestuia să retragă propunerea Oanei Gheorghiu.

„“Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!”, a scris el, marți, pe rețelele sociale.

Oana Gheorghiu a transmis în februarie, după vizita cu scandal a lui Volodimir Zelenski la Casa Albă, că Donald Trump “face sluj în fașa unui dictator criminal și calcă în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație”.

Mai mult, ea a spus că Donald Trump este “un caracter mizerabil care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare”.