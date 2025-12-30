Ilie Bolojan: „Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus”

România va încheia anul 2025 cu un deficit mai mic de 8,4% din PIB, ținta asumată în fața Comisiei Europene, a anunțat, marți, la Guvern, premierul Ilie Bolojan. Astfel, premierul a spus că România își respectă pentru prima dată „după mulți ani” angajamentele pe care și le-a luat în fața investitorilor și creditorilor externi.

Prim-ministrul a declarat că măsurile „dureroase” adoptate de Guvern în ultimele șase luni au dus la scăderea deficitului.



„Privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-am luat au pus în ordine finanțele publice în așa fel încât la finalul acestui an ne vom respecta, după mulți ani, angajamentele pe care ni le-am luat și vom respecta ținta de deficit, deci vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus. (...)

Am reușit să ținem în frâu cheltuielile și se cuvine să le mulțumesc tuturor românilor pentru sacrificiile făcute în acest an”, a afirmat Bolojan, la Palatul Victoria, după ultima ședință de Guvern din acest an.

Deficitul bugetar după primele 11 luni a scăzut la 6,4% din PIB

Declarațiile premierului vin după ce Ministerul Finanţelor a anunțat că execuţia bugetului general consolidat s-a încheiat cu un deficit nominal de 121,77 miliarde de lei, respectiv 6,4% din PIB, după primele 11 luni ale acestui an.

Veniturile bugetului general au însumat 591,91 miliarde de lei, în creştere cu 13% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Exprimate ca pondere în PIB, veniturile totale au crescut cu 1,34%, evoluţie susţinută atât de veniturile curente, cât şi de fondurile europene.

Cheltuielile, în sumă de 713,68 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 9,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au înregistrat o creştere cu 0,59 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, de la 36,93% din PIB la 37,52% din PIB.

În septembrie, premierul Ilie Bolojan estima că deficitul bugetar nu va putea fi coborât în acest an sub 8% din PIB și că în 2026 ar urma să ajungă în jurul valorii de 6%.