Interviu șocant dat de șefa de cabinet a lui Trump: Spune că președintele are „personalitate de alcoolic” și caută să se răzbune

Susie Wiles, șefa de cabinet a Casei Albe. Foto: Getty Images

Susie Wiles, șefa de cabinet a Casei Albe, a făcut o serie de declarații neobișnuit de directe și, pe alocuri, deloc măgulitoare la adresa președintelui Donald Trump, a agendei sale pentru al doilea mandat și a unora dintre cei mai apropiați aliați ai săi, într-o serie amplă de interviuri acordate revistei Vanity Fair, publicate marți.

Potrivit CNN, Wiles a vorbit deschis despre colaborarea cu Trump, spunând că președintele „are personalitatea unui alcoolic”, deși este cunoscut ca abstinent. Ea a recunoscut apetitul lui Trump pentru răzbunare, admițând că multe dintre acțiunile sale din al doilea mandat sunt motivate de dorința de represalii.

Wiles a sugerat că Trump urmărește o schimbare de regim în Venezuela printr-o campanie de atacuri asupra ambarcațiunilor, contrazicând explicațiile oficiale ale administrației. De asemenea, a descris mai multe situații controversate în care președintele i-a ignorat sfaturile, inclusiv în privința deportărilor și grațierilor.

Comentariile, făcute în conversații purtate de-a lungul ultimului an cu autorul Chris Whipple, sunt remarcabile atât prin sinceritate, cât și prin temele abordate. Wiles, care marți a susținut că declarațiile sale au fost scoase din context, este cunoscută în interiorul Casei Albe drept o figură prudentă, cu puțini adversari interni, spre deosebire de bărbații care au ocupat această funcție în primul mandat al lui Trump. Ea și-a păstrat încrederea președintelui, în parte, gestionând un West Wing funcțional, fără a încerca să-i limiteze impulsurile.

Trump se referă frecvent la principala sa colaboratoare drept „cea mai puternică femeie din lume”, capabilă să influențeze afacerile globale cu un singur telefon. Deși este aproape permanent prezentă la întâlnirile și aparițiile sale publice, intervențiile ei publice în al doilea mandat au fost limitate la câteva interviuri prietenoase.

Profilul ei discret face ca declarațiile pentru Whipple, al cărui volum The Gatekeepers este considerat o lucrare de referință despre rolul șefului de cabinet,să fie cu atât mai surprinzătoare.

Wiles a spus că Trump guvernează cu convingerea că „nu există nimic ce nu poate face. Nimic, zero, nimic”. „Alcoolicii funcționali, sau alcoolicii în general, au personalități exagerate atunci când beau”, a spus ea. „Iar eu sunt, într-un fel, expertă în personalități mari”. Articolul menționează că Wiles a crescut cu un tată alcoolic - celebrul comentator sportiv Pat Summerall.

Reacția lui Trump

Trump a minimalizat evaluarea într-un interviu acordat New York Post, spunând că este de acord că are „o personalitate posesivă și dependentă”. A respins și speculațiile potrivit cărora poziția lui Wiles ar fi în pericol. „Nu l-am citit, pentru că nu citesc Vanity Fair, dar ea a făcut o treabă fantastică”, a spus Trump.

În interviuri, Wiles a admis explicit că „ar putea exista un element” de răzbunare în anchetele declanșate împotriva adversarilor politici ai lui Trump.

„Adică, oamenii ar putea crede că pare răzbunător”, a spus ea, referindu-se la eșecul urmăririi penale împotriva fostului director FBI James Comey. „Nu pot să vă spun de ce n-ar trebui să credeți asta”.

„Nu cred că se trezește dimineața gândindu-se la răzbunare. Dar când apare o oportunitate, o va folosi”, a adăugat ea.

Wiles spune că declarațiile sale au fost scoase din context

După publicarea interviurilor în Vanity Fair, Wiles a scris că declarațiile sale au fost scoase din context.

„Articolul publicat în această dimineață este un atac lipsit de onestitate la adresa mea și a celui mai bun președinte, a celui mai bun personal și a celui mai bun Cabinet din istorie”, a scris ea pe X. „Contextul esențial a fost ignorat, iar multe dintre lucrurile pe care eu și alții le-am spus despre echipă și despre președinte au fost eliminate. Presupun că acest lucru a fost făcut pentru a crea o narațiune copleșitor de haotică și negativă despre președinte și echipa noastră”.

Într-o declarație separată, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus că Trump „nu are un consilier mai bun sau mai loial decât Susie”. „Întreaga administrație este recunoscătoare pentru leadershipul ei constant și o susține pe deplin”, a scris Leavitt.

În interviurile cu Whipple, Wiles a descris mai multe situații în care sfaturile ei nu au fost urmate. Întrebată despre acuzațiile de fraudă ipotecară la adresa procurorului general al statului New York, Letitia James, ea a răspuns: „Ei bine, aceea ar putea fi singura răzbunare”.

Wiles a recunoscut și că Trump nu avea dovezi pentru acuzația potrivit căreia fostul președinte Bill Clinton ar fi vizitat insula privată a infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein.

„Nu există dovezi”, a spus ea despre presupusele vizite ale lui Clinton. Întrebată dacă există ceva compromițător despre Clinton în dosarele Epstein, ea ar fi adăugat: „Președintele a greșit în această privință”.

Ce spune Wiles despre JD Vance și Elon Musk

Wiles a avut și evaluări deloc flatante la adresa unor aliați apropiați ai președintelui. Despre vicepreședintele JD Vance, a spus că este „teoretician al conspirației de un deceniu” și a sugerat că transformarea sa din critic al lui Trump în aliat loial a fost „mai degrabă politică”.

Vance a recunoscut ulterior, într-un discurs în Pennsylvania, că „uneori” este teoretician al conspirației, dar că crede doar „în teoriile conspirației care sunt adevărate”. Cu toate acestea, a apărat-o pe Wiles. „Suntem de acord mult mai des decât suntem în dezacord”, a spus el. „Și nu am văzut-o niciodată neloială față de președintele Statelor Unite”.

Despre miliardarul Elon Musk, fost aliat al lui Trump, Wiles a spus că este „consumator declarat de ketamină” și „un individ foarte, foarte ciudat, așa cum sunt, cred, geniile”. Demersul său de a desființa Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională a lăsat-o însă „uluită”.

Referindu-se la procurorul general Pam Bondi, Wiles a spus că aceasta „a dat complet greș” în gestionarea dosarelor Epstein. „Le-a dat influențatorilor conservatori bibliorafturi pline cu nimic, iar apoi a spus că lista clienților era pe biroul ei. Nu există o listă a clienților și sigur nu era pe biroul ei”.

Într-un alt comentariu dur, Wiles l-a descris pe Russell Vought, coautor al proiectului conservator Project 2025 și șef al Biroului pentru Management și Buget, drept „un zelot de extremă dreapta”.

Wiles și-a exprimat, de asemenea, rezerve legate de mai multe politici. În privința deportărilor, a spus că administrația ar trebui „să fie mult mai atentă” pentru a evita greșelile. Despre Venezuela, a afirmat că Trump „vrea să continue să arunce în aer bărci până când [președintele Nicolas] Maduro cedează”, adăugând că experții cred că strategia ar putea funcționa. A recunoscut totodată că Trump ar avea nevoie de autorizarea Congresului pentru eventuale atacuri.

Wiles a spus că l-a sfătuit pe Trump să nu îi grațieze pe cei mai violenți participanți la revoltele din 6 ianuarie 2021, sfat ignorat, și că a încercat fără succes să-l convingă să amâne anunțarea unor tarife majore, pe fondul unor „dezacorduri uriașe” între consilierii săi.

Declarațiile lui Wiles au șocat Casa Albă

După publicarea interviurilor, consilierii, aliații și apropiații lui Trump au fost luați prin surprindere de sinceritatea brutală a declarațiilor.

„Este în toate grupurile de chat”, a spus un aliat al lui Trump. „Toată lumea e șocată și confuză”.

Întrebarea centrală a fost una singură: de ce a făcut Wiles aceste declarații? Căuta răzbunare? Era pe picior de plecare? A existat o neînțelegere cu jurnalistul privind ce era „on the record”?

Un lucru a fost însă unanim acceptat: Susie Wiles este una dintre cele mai calculate și strategice figuri din politică, iar un interviu ca acesta nu poate fi întâmplător, adaugă CNN.