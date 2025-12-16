Marea Britanie ajută Ucraina cu un pachet de 600 de milioane de lire sterline pentru apărarea aeriană

Marea Britanie ajută Ucraina cu un pachet de 600 de milioane de lire sterline pentru apărarea aeriană. Sursa foto: Getty images I Anton Petrus

Marea Britanie oferă Ucrainei un pachet de apărare aeriană în valoare de 600 de milioane de lire sterline pentru a ajuta la contracararea atacurilor rusești cu drone și rachete pe parcursul iernii, în contextul în care Kievul se confruntă cu atacuri dese asupra orașelor și infrastructurii energetice, informează Kiev Post.

Pachetul va oferi Ucrainei noi capabilități defensive, și anume sisteme de apărare aeriană, rachete și turele automate concepute pentru interceptarea dronelor. Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a făcut public sprijinul înainte de cea de-a 32-a reuniune a Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina.

Ce trimite UK în Ucraina

Noul pachet ar trebui să fortifice capacitatea Ucrainei de a doborî dronele rusești, care au fost folosite pe scară largă în atacuri asupra zonelor civile și a infrastructurii critice, în special în lunile de iarnă, provocând pene de curent la nivel național.

Marea Britanie va trimite la Kiev peste 20 de contra-drone ghidate de la distanță, din Estonia, începând cu 2026, împreună cu cinci sisteme de apărare aeriană RAVEN pentru a face față amenințărilor la altitudine mică.

De asemenea, pachetul include și sistemele de apărare aeriană Gravehawk, anunțate în ianuarie, care ar permite Ucrainei să își reutilizeze stocul de rachete sovietice pentru apărarea aeriană.

„Ucrainenii continuă să lupte cu un curaj enorm – atât militari, cât și civili”, a declarat Healey, care a descris finanțarea drept „un ajutor esențial”, în timp ce Ucraina lucrează pentru a proteja orașele și instalațiile energetice de ceea ce el a numit „atacurile barbare” ale Rusiei.

Şeful Armatei din Marea Britanie avertizează: "Riscul ca Rusia să atace creşte"

Șeful Statului Major al Apărării din Marea Britanie, Richard Knighton, a avertizat că "există un risc tot mai mare ca Rusia să atace Marea Britanie", subliniind faptul că "fiii şi fiicele națiunii trebuie să fie gata de luptă".

Într-o intervenție extraordinar de directă, Knighton a avertizat că puterea militară a Rusiei este în creștere și este un lucru de temut, trupele rusești fiind acum călite pentru luptă, după ce au petrecut ultimii aproape patru ani purtând un război la scară largă în Ucraina, scrie Sky News.

El a spus că forțele armate ale Regatului Unit vor fi întotdeauna prima linie de apărare alături de restul alianței NATO, dar întreaga societate trebuie, de asemenea, să joace un rol în reconstrucția rezilienței.