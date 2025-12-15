Şeful Armatei din Marea Britanie avertizează: "Riscul ca Rusia să atace creşte. Fiii şi fiicele noastre trebuie să fie gata de luptă"

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Șeful Statului Major al Apărării din Marea Britanie, Richard Knighton, a avertizat că "există un risc tot mai mare ca Rusia să atace Marea Britanie", subliniind faptul că "fiii şi fiicele națiunii trebuie să fie gata de luptă". Într-o intervenție extraordinar de directă, Knighton a avertizat că puterea militară a Rusiei este în creștere și este un lucru de temut, trupele rusești fiind acum călite pentru luptă, după ce au petrecut ultimii aproape patru ani purtând un război la scară largă în Ucraina, scrie Sky News.

El a spus că forțele armate ale Regatului Unit vor fi întotdeauna prima linie de apărare alături de restul alianței NATO, dar întreaga societate trebuie, de asemenea, să joace un rol în reconstrucția rezilienței.

Șeful Statului Major al Apărării a declarat că este important să fim sinceri cu "familiile și gospodăriile" din Marea Britanie despre ce înseamnă să fim pregătiți pentru "o serie de amenințări fizice reale".

Oferind o sumbră verificare a realității, Knighton a declarat că este de acord cu omologul său francez, generalul Fabien Mandon, care a declarat luna trecută că "Franța trebuie să fie pregătită pentru posibilitatea de a-și pierde copiii într-un potențial război cu Rusia".

"Situația este mai periculoasă decât am cunoscut în timpul carierei mele, iar prețul păcii crește. Răspunsul nostru trebuie să depășească simpla consolidare a forțelor noastre armate. Este nevoie de un răspuns la nivelul întregii națiuni care să ne consolideze capacitatea industrială de apărare, să dezvolte competențele de care avem nevoie, să valorifice puterea instituțiilor de care vom avea nevoie în timp de război și să asigure și să sporească reziliența societății și a infrastructurii care o susține.

Fii și fiice, colegi, veterani... toți vor avea un rol de jucat. Să construim, să slujim şi, dacă este necesar, să luptăm. Și mai multe familii vor ști ce înseamnă sacrificiul pentru națiunea noastră", a adăugat el.

Majoritatea oamenilor din Marea Britanie nu mai au experiență directă cu forțele armate din cauza păcii care a urmat sfârșitului Războiului Rece, acum aproape 35 de ani.Şeful Statului Major a menționat că luna aceasta s-au împlinit 65 de ani de la ultima chemare în serviciul național și 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

El a indicat că tipul de apărare națională și rezistență care au fost odată o "a doua natură pentru societatea britanică până la prăbușirea Uniunii Sovietice" trebuie să revină.

El a afirmat că, deși analiștii din domeniul apărării consideră că există doar o șansă "neglijabilă" de până la 5% ca Rusia să lanseze un "atac direct semnificativ sau o invazie" împotriva Regatului Unit, acest lucru "nu înseamnă că șansele sunt zero".

Șeful mareșalului aerian Knighton a declarat:

"Ideea este că niciunul dintre noi nu poate spune cu certitudine care ar putea fi riscul absolut. Chiar dacă afirmațiile binare simple ar putea fi ușor de utilizat pentru oameni, ele riscă să insufle panică sau automulțumire. Ceea ce contează cu adevărat este tendința. Cresc șansele unui conflict? Și aici, cred că dovezile sunt clare că tendința, în special din Rusia, se înrăutățește, iar acesta este argumentul cheie pentru acțiune", a spus Kinghton.

Referindu-se la capacitatea forțelor armate ruse, în ciuda faptului că sunt angajate într-un război major împotriva Ucrainei, el a spus că "puterea lor crește rapid".

"În ultimii 20 de ani, Rusia a realizat reforme semnificative în domeniul apărării și a investit în forțe armate slabe și lipsă de substanță. Forțele armate ruse numără acum peste 1,1 milioane de oameni, consumând peste șapte procente din PIB și aproximativ 40% din cheltuielile guvernamentale, o sumă care s-a mai mult decât dublat în ultimul deceniu", a subliniat el.

Prin contrast, armata britanică are puțin peste 70.000 de soldați, guvernul angajându-se să majoreze cheltuielile pentru apărare doar la 2,5% din PIB, de la 2,3% până în 2027.

"Nu trebuie să ne facem iluzii că Rusia dispune de o armată numeroasă, din ce în ce mai sofisticată din punct de vedere tehnic și, în prezent, cu o vastă experiență de luptă", a declarat șeful armatei.

El a descris modul în care Rusia "dezvoltă sisteme de armament noi și destabilizatoare, cum ar fi torpilele nucleare și rachetele de croazieră cu propulsie nucleară, plasând arme nucleare în spațiu. Așadar, este absolut clar că puterea Rusiei este ceva de temut, dar ce putem spune despre intenția Rusiei de a o folosi?".

Șeful armatei a declarat că războiul din Ucraina și posibilitatea ca Rusia să vizeze statele vecine demonstrează că aceasta "dorește să conteste, să limiteze, să divizeze și, în cele din urmă, să distrugă NATO".

El a recunoscut că această amenințare nu se resimte încă în Marea Britanie, așa cum se simte în țările care au granițe terestre fizice cu Rusia. Semnând că dorește o creștere mai rapidă a cheltuielilor pentru apărare, el a declarat că "Germania se așteaptă să cheltuiască 3,5% din PIB pentru apărare până în 2029, în timp ce Polonia este deja la 4,2%".

"Am văzut chiar în ultimele câteva săptămâni cum Franța și Germania revin la o formă de serviciu militar național. În realitate, în afară de proximitate, amenințarea din Marea Britanie nu este cu adevărat diferită de amenințarea din Germania, de exemplu.

Dacă nu reușim să creștem gradul de conștientizare și să stimulăm conversația cu societatea despre riscuri, nu ne putem aștepta ca restul guvernului, al societății și al industriei să acționeze sau să suporte costurile", a spus el.