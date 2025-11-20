Șeful Statului Major din Franța a cerut ţării să fie pregătită de sacrificii, inclusiv să-și „piardă copiii”, pentru a descuraja Rusia

2 minute de citit Publicat la 12:19 20 Noi 2025 Modificat la 12:19 20 Noi 2025

Şeful Statului Major al Armatei Franceze, generalul Fabien Mandon. Sursa foto: Hepta

Şeful Statului Major al Armatei Franceze, generalul Fabien Mandon, a stârnit controverse, cu un discurs în care a cerut ţării să fie pregătită să facă sacrificii, chiar să-şi „piardă copiii”, pentru a descuraja Rusia să folosească forţa dincolo de războiul actual cu Ucraina, informează joi EFE, potrivit Agerpres.

„Rusia este convinsă că europenii sunt slabi. Şi totuşi suntem puternici. (Suntem) fundamental mai puternici decât Rusia”, a declarat generalul francez miercuri, la congresul Asociaţiei Primarilor din Franţa (AMF), într-un discurs care a ţinut prima pagină a presei locale, joi, în urma criticilor venite atât din partea partidelor din stânga radicală, cât şi din partea celor de extremă dreapta.

„Pierderea copiilor noştri, țara să sufere economic - dacă nu suntem pregătiţi pentru asta, atunci suntem în pericol”

Generalul şi-a exprimat convingerea că Franţa are tot ce-i trebuie „pentru a descuraja Moscova”. „Ceea ce ne lipseşte este puterea de a accepta suferinţa pentru a apăra naţiunea. Dacă ţara eşuează pentru că nu este dispusă să accepte pierderea copiilor noştri, să sufere economic - dacă nu suntem pregătiţi pentru asta, atunci suntem în pericol”, a continuat el.

După ce a descris o perspectivă „foarte sumbră”, el le-a cerut primarilor să transmită mai departe mesajul său, astfel încât „ţara să fie pregătită în trei-patru ani să demonstreze puterea noastră Rusiei, astfel încât aceasta să-şi abandoneze ambiţiile”.

În opinia sa, responsabilitatea Franţei este mai mare decât cea a altor ţări europene, deoarece are „o armată de referinţă”.

Şeful Statului Major General a explicat că obiectivul este dublarea numărului de rezervişti la 80.000, pe lângă cei 200.000 de militari activi.

Guvernul francez a publicat un „ghid de supravieţuire” inclusiv în cazul conflictelor armate

Liderul formaţiunii Franţa Nesupusă (LFI, populist de stânga), Jean-Luc Melenchon, şi-a exprimat „dezacordul total” cu generalul Mandon într-o postare pe reţelele de socializare, afirmând că nu este treaba lui „să invite primari sau pe oricine altcineva la pregătiri de război pe care nimeni nu le-a decis”.

Melenchon a mai adăugat că treaba generalului Mandon nu este nici „să prevadă sacrificii care ar fi consecinţa eşecurilor noastre diplomatice, pentru care nu i-a fost cerută opinia”. „Unde este preşedintele (Emmanuel) Macron? De ce permite acest lucru?” a întrebat el.

Sebastien Chenu, vicepreşedintele Adunării Naţionale (RN, extremă dreapta), a fost de aceeaşi părere, şi anume că şeful Statului Major al Apărării „nu are nicio legitimitate” să decidă acest lucru, doar dacă nu cumva ”preşedintele Republicii i-a cerut acest lucru, iar atunci situaţia este şi mai gravă”.

Această controversă coincide cu publicarea de către guvern, joi, a unui „ghid de supravieţuire” menit să pregătească populaţia să facă faţă situaţiilor de criză de tot felul, inclusiv conflictelor armate.

Ghidul îşi propune să ajute toţi cetăţenii francezi să-şi pregătească un kit care să le permită să supravieţuiască trei zile în condiţii dificile, kitul trebuind să conţină articole precum o lanternă, un radio cu baterii, documente administrative esenţiale, haine groase, apă şi o pătură.