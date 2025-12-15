Georgescu și Potra se întâlnesc pentru prima dată față în față, în sala de judecată, după extrădarea din Dubai a șefului mercenarilor

Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc pentru prima dată, față în față în sala de judecată, după extrădarea din Dubai a șefului mercenarilor. Magistrații decid astăzi dacă începe judecata și ce măsuri preventive se impun. În fața instanței sunt citați și cei 20 de mercenari acuzați că ar fi pregătit proteste violente în București, cu arme albe, pentru a destabiliza instituțiile statului după anularea alegerilor. Potra este adus din arest, în timp ce Georgescu se află sub control judiciar, ambii încercând să trimită dosarul înapoi la Parchet, în ciuda probelor și declarațiilor martorilor.

La mai bine de un an de la dejucarea planului de lovitura de stat, Georgescu și Potra sunt puși față în față, fiind prima întâlnire a lor, după aducerea în cătușe a șefului mercenarilor, din Dubai. Mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul lui sunt în arest preventiv, după ce judecătorii Curții de Apel București au confirmat mandatele de arestare preventive care au fost emise în lipsă pe numele lor.

Procesul de tentativă de lovitură de stat este în cameră preliminară.

În acest dosar, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, șeful mercenarilor, Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, precum si 20 de "locotenenți" ai lui Potra, au fost trimiși în judecată după planul de destabilizare care ar fi fost pus la cale la ferma din Ciolpani, plan în urma căruia, mai mulți apropiați ai lui Potra veneau cu mașinile în care aveau arme albe în București, ca să provoace proteste violente după anularea alegerilor.

Potra vine cu duba din arest, Georgescu se bucură încă de libertate sub control judiciar.

În timpul cercetărilor, Potra a fugit din țară împreună cu fiul și nepotul, dar a fost extrădat recent din Dubai. În fața magistraților ajung și cei 20 de mercenari, toți complici ai lui Potra și Georgescu.

Fostul candidat la prezidențiale va încerca să întoarcă dosarul la Parchet. La fel și apărarea lui Potra. Un lucru extrem de dificil mai ales ca la dosar sunt probe ale întâlnirilor dintre ei în care plănuiau întreaga mișcare, probe confirmate și de declarațiile martorilor.

Horațiu Potra, fost legionar francez și fondator de companii militare private, a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să zboare spre Moscova. Cei trei sunt acuzați că au conspirat împreună cu Călin Georgescu pentru a „răsturna ordinea constituțională” din România. Horaţiu Potra a fost trimis recent în judecată de Parchetul General alături de alţi 20 de mercenari din gruparea sa, în acelaşi dosar în care este judecat şi Călin Georgescu.