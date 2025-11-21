Horațiu Potra, fiul și nepotul lui rămân în arest. Curtea de Apel București a confirmat mandatele celor trei

Horațiu Potra, fiul și nepotul lui au fost aduși cu cătușe, la Curtea de Apel București. FOTO Antena 3 CNN

UPDATE Mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul lui rămân în arest preventiv, au decis vineri, judecătorii Curții de Apel București.

Judecătorii au confirmat mandatele de arestare preventive care au fost emise în lipsă pe numele lor.

UPDATE Procesul a durat 30 de minute. Avocații au cerut schimbarea arestului cu arest la domiciliu sau control judiciar.

Ședința de judecată s-a încheiat, judecătorii au rămas în pronunțare.

Știrea inițială

Horațiu Potra împreună cu fiul și nepotul său au ajuns joi în România, ei fiind aduși din Dubai cu o aeronavă care a aterizat pe aeroportul din Otopeni. Potra a fost escortat de poliție la sosirea în România.

Nepotul lui Horațiu Potra. FOTO captură video Antena 3 CNN

Horațiu Potra, fiul și nepotul său au fost duşi în arest în vederea executării mandatelor.

Fiul lui Horațiu Potra. FOTO captură video Antena 3 CNN

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat, joi seară, la Antena 3 CNN, că aducerea lui Potra în țară s-a făcut în condiții de „privare de libertate” pentru acesta, adică Potra a fost în arest și în Emiratele Arabe Unite și a fost transferat în arestul din România după extrădare. Ministrul Justiției a făcut aceste precizări pentru că avocații lui Potra au susținut că acesta și familia sa s-au întors în România „voluntar”, pentru a-și „curăța numele”.

Horațiu Potra, fost legionar francez și fondator de companii militare private, a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să zboare spre Moscova. Cei trei sunt acuzați că au conspirat împreună cu Călin Georgescu pentru a „răsturna ordinea constituțională” din România.

Autoritățile române au confirmat arestarea lui Potra în Emiratele Arabe Unite și au precizat că lucrează cu autoritățile locale pentru a-l extrăda și aduce în fața justiției. Procurorul general al României a declarat de asemenea că Potra ar fi încercat să obțină azil în Rusia.

Horațiu Potra ar fi sperat la protecție în Dubai, însă se presupune că acesta nu ar fi primit niciun fel de sprijin în vederea unei protecții și a decis să accepte extrădarea.

La sfârșitul lunii trecute, avocații săi au declarat că vrea să se predea autorităților judiciare române, deoarece doreşte "să îşi confrunte acuzaţiile şi să îşi cureţe numele".

Cei trei au plecat din România la începutul acestui an, pe numele lor fiind emise în luna februarie mandate de arestare preventivă în lipsă.

Horaţiu Potra a fost trimis recent în judecată de Parchetul General alături de alţi 20 de mercenari din gruparea sa, în acelaşi dosar în care este judecat şi Călin Georgescu.

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi Călin Georgescu au pus la punct un plan de destabilizare a României imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024, prin organizarea de acţiuni violente.