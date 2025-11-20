Ministrul Justiției, după aducerea lui Horațiu Potra în țară: „Nu s-au întors voluntar, ci în stare de privare de libertate”

Radu Marinescu. Foto: Agerpres

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat, joi seară, la Antena 3 CNN, că aducerea lui Potra în țară s-a făcut în condiții de „privare de libertate” pentru acesta, adică Potra a fost în arest și în Emiratele Arabe Unite și a fost transferat în arestul din România după extrădare. Ministrul Justiției a făcut aceste precizări pentru că avocații lui Potra au susținut că acesta și familia sa s-au întors în România „voluntar” , pentru a-și „curăța numele”.

„N-aș vrea să speculez asupra unei cauze care e în curs de desfășurare și acum, iată, și cu persoanele acuzate prezente pentru a răspunde în fața justiției dar, așa cum ați menționat, acuzațiile sunt grave și această gravitate, din perspectiva încadrării juridice în codul penal presupune pedepse semnificative, iar în măsura în care, beneficiind de toate garanțiile procesuale ale statului de drept, o persoană ar fi găsită vinovată, sigur că aceste pedepse ar trebuie să fie în limitele prevăzute în lege.

Aducerea în România a celor trei persoane urmărite internațional este, și cred că trebuie să spun acest lucru, un succes al autorităților române în cadrul unei proceduri de extrădare. Aceste persoane au părăsit România, au plecat din țară, aveau mandat de arestare și România a fost nevoită să apeleze la instrumentele de cooperare judiciară.

Ministerul Justiției a fost în legătură cu autoritățile emirateze, avem o bună cooperare judiciară cu acestea, iar aducerea lor în țară, repet, este rezultatul unui proces de extrădare, dumnealor nu au venit voluntar și liber ci sub imperiul unui mandat de arestare. Vor parcurge procedurile judiciare.

Faptul că persoana căutată are o anumită poziție ține de evaluarea perspectivelor pe care le are în procedura de extrădare, faptul că este de acord poate simplifica procedura dar ea rămâne de extrădare și finalitatea sa ține, în esență, de credibilitatea pe care statul român a făcut-o.

Vreau să lămuresc încă o dată această chestiune – poziția persoanei supusă extrădării poate să fie una de conformare sau de contestare, dar persoana respectivă este privată de libertate și procedura de extrădare se face prin predarea sa către autoritățile române, tot privată de libertate.

Cu alte cuvinte, cu tot respectul pentru modul în care apărarea înțelege să prezinte aceste lucruri, domnul Potra și ceilalți nu au venit voluntar în România, au venit însoțiți de polițiștii români în stare de privare de libertate, ca efect al scuccesului unui proces de extrădare”, a declarat ministrul justiției, joi seară, la Antena 3 CNN.