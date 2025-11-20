Primele imagini cu Horațiu Potra, adus sub escortă în România: „Mă bucur că am prins o zi ploioasă. A fost un zbor plăcut”

4 minute de citit Publicat la 12:51 20 Noi 2025 Modificat la 21:14 20 Noi 2025

Horațiu Potra escortat de poliție, pe aeroportul Otopeni. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Horațiu Potra împreună cu fiul și nepotul său au ajuns joi în România. Aeronava cu care au fost aduși din Dubai a aterizat pe aeroportul din Otopeni la ora 16:08. Mercenarul Horațiu Potra este trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat.

UPDATE 17:30 Horațiu Potra, fiul și nepotul său vor fi duşi în unităţi de arest în vederea executării mandatelor.

UPDATE 17:20 Horațiu Potra este escortat de poliție la sosirea în România:

Întrebat dacă vrea azil politic în Rusia, Potra a răspuns: „Mă bucur că am prins o zi ploioasă în România. A fost un zbor plăcut”.

UPDATE 16:35 Horațiu Potra este așteptat pe aeroport de iubita și cumnata lui:

UPDATE 16:25 Poliția Română a transmis un comunicat de presă despre aducerea în țară a lui Horațiu Potra:

„La data de 20 noiembrie 2025, o escortă a Poliției Române a adus în țară 3 persoane, urmărite internațional, pe numele cărora au fost emise mandate de arestare preventivă.

Astfel, polițiștii au adus în țară un bărbat, de 55 de ani, din județul Sibiu, urmărit internațional pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. Acesta a fost adus din Emiratele Arabe Unite, având emis pe numele său, de către Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția Penală, un mandat de arestare preventivă.

De asemenea, au fost aduși în țară alți doi bărbați, de 19 și 31 de ani, ambii din județul Sibiu, urmăriți internațional pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, având emise pe numele acestora mandate de arestare preventivă.

Persoanele în cauză urmează a fi introduse în unități de Arest, în vederea executării mandatelor.

Mulțumim Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Externe pentru buna cooperare pentru soluționarea acestui caz”.

UPDATE 16:08 Auronava în care se află Horațiu Potra a aterizat pe aeroportul din Otopeni

UPDATE 15:30 Un dispozitiv masiv de securitate este desfășurat pe Aeroportul din Otopeni, unde aeronava va ateriza în scurt timp.

Horațiu Potra este așteptat în aerogară de iubita și cumnata lui.

Aeronava va ateriza în jurul orei 16:09.

Dispozitiv uriaș de securitate pe aeroportul Otopeni, pentru Horațiu Potra FOTO: captură video Antena 3 CNN

Horațiu Potra, adus pe 20 noiembrie în România

Horațiu Potra, fost legionar francez și fondator de companii militare private, a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să zboare spre Moscova. Cei trei sunt acuzați că au conspirat împreună cu Călin Georgescu pentru a „răsturna ordinea constituțională” din România.

Autoritățile române au confirmat arestarea lui Potra în Emiratele Arabe Unite și au precizat că lucrează cu autoritățile locale pentru a-l extrăda și aduce în fața justiției. Procurorul general al României a declarat de asemenea că Potra ar fi încercat să obțină azil în Rusia.

Horațiu Potra ar fi sperat la protecție în Dubai, însă se presupune că acesta nu ar fi primit niciun fel de sprijin în vederea unei protecții și a decis să accepte extrădarea.

Horațiu Potra a anunțat că vrea să se predea autorităților române

La sfârșitul lunii trecute, avocații săi au declarat că vrea să se predea autorităților judiciare române, deoarece doreşte "să îşi confrunte acuzaţiile şi să îşi cureţe numele".

"Decizia de a se preda este dovada unor oameni care nu au nimic de ascuns. În calitate de avocaţi ai familiei Potra, dorim să informăm opinia publică asupra faptului că cei trei clienţi ai noştri au luat decizia de a reveni voluntar în România şi de a se preda autorităţilor, pentru a fi judecaţi în faţa instanţelor române. Această hotărâre nu este una impusă, ci un gest asumat, de demnitate şi curaj, al unor oameni care doresc să îşi dovedească nevinovăţia în mod deschis, în faţa justiţiei române. Deşi aveau şanse reale şi considerabile de a evita extrădarea din Emiratele Arabe Unite, familia Potra a ales calea cea mai grea, dar şi cea mai onestă: să se întoarcă acasă, să îşi confrunte acuzaţiile şi să îşi cureţe numele. Este important de subliniat că Horaţiu Potra nu s-a sustras niciodată urmăririi penale. La momentul emiterii mandatului de arestare, acesta se afla deja în Dubai, unde locuia şi îşi desfăşura activitatea în mod legal. Prin acest demers comun, familia Potra îşi exprimă disponibilitatea totală de a colabora cu organele judiciare şi dorinţa ca toate aspectele cauzei să fie analizate în mod obiectiv, în cadrul unui proces corect şi echitabil", au precizat într-un comunicat avocaţii Christiana Mondea şi Şerban Moga.

"Nu mă ascund şi nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie şi vreau să pot privi lumea în ochi, ştiind că am ales adevărul, nu frica", a transmis Horaţiu Potra, prin intermediul avocaţilor săi.

Potra a plecat din țară la începutul anului

Cei trei au plecat din România la începutul acestui an, pe numele lor fiind emise în luna februarie mandate de arestare preventivă în lipsă.

Horaţiu Potra a fost trimis recent în judecată de Parchetul General alături de alţi 20 de mercenari din gruparea sa, în acelaşi dosar în care este judecat şi Călin Georgescu.

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi Călin Georgescu au pus la punct un plan de destabilizare a României imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024, prin organizarea de acţiuni violente.