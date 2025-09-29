Ministerul Justiției: Horațiu Potra, fiul și nepotul mercenarului sunt închiși în Emiratele Arabe Unite. Se discută extrădarea lor

Horațiu Potra este în închisoare în Emiratele Arabe Unite, spune Ministerul român al Justiției. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Justiției a comunicat, luni, că a purtat în cursul zilei discuții prin videoconferință cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite cu privire la Horațiu Potra, fiul său și o altă rudă de-a mercenarului.

Potrivit ministerului român, cei trei se află în detenție în statul arab, în așteptarea deciziei privind extrădarea lor în România.

Reamintim, săptămâna trecută Antena 3 CNN a transmis, pe surse, informația privind arestarea, în Dubai, a lui Horațiu Potra, a fiului acestuia, Dorian Potra, și a lui Alexandru-Cosmin Potra, nepot al mercenarului.

În România, Horațiu Potra a fost trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat, alături de fostul candidat prezidențial Călin Georgescu și de alte 20 de persoane.

În legătură cu Potra, procurorul general Alex Florența a afirmat că mercenarul ar fi inițiat demersuri în vederea unui azil în Rusia.

Autoritățile din EAU au confirmat că Potra, fiul și nepotul său sunt în custodia lor

"Sunt discuții foarte importante care s-au purtat la vârful Ministerului Justiției din țara noastră cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite. În cadrul acestor discuții, practic, autoritățile din Emirate au confirmat că încă se află în custodia lor Horațiu Potra, fiul și nepotul său.

Se poartă în continuare discuții cu privire la extrădare, ceea ce înseamnă că Ministerul Justiției, în următoarele zile, trebuie să trimită în Emirate toate documentele, inclusiv dosarul cu trimiterea în judecată a lui Horațiu Potra, pentru a justifica cererea de extrădare, astfel încât șeful mercenarilor, împreună cu fiul și nepotul să fie aduși în țară pentru a da explicații în fața organelor de anchetă.

Știm că cei trei au fost localizați în Dubai de către autoritățile de la noi. Poliția Română a trimis datele localizării și iată că în acest moment ei se află în continuare în arest preventiv acolo, în Emirate, urmând fie prezentați în fața unui judecător pentru procedura de extrădare", a relatat Georgiana Murgilă, realizator Antena 3 CNN.

Comunicatul Ministerului Justiției

"Astăzi, 29 septembrie, la vârful Ministerului Justiției au fost purtate discuții, prin intermediul unei videoconferințe, cu autoritățile omolog din Emiratele Arabe Unite.

În cadrul acestor discuții, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a cetățenilor români P.H., P.A.C. și P.D., aflați pe teritoriul acestui stat, persoanele în cauză fiind și în prezent în custodia acestora, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare.

În acest mod, a fost confirmat succesul înregistrat de Ministerul Justiției, în cooperare cu celelalte autorități române implicate în a obține punerea în executare a mandatului de arestare, în cadrul procedurilor de cooperare judiciară, cu privire la cele 3 persoane.

Precizăm că informații detaliate cu privire la aceste proceduri nu au putut și nu pot fi comunicate, pentru a nu aduce atingere obiectivului final, respectiv extrădarea celor 3 cetățeni români.

De asemenea, în cadrul videoconferinței, s-au purtat discuții despre continuarea negocierilor pentru viitoarele tratate privind asistența judiciară internațională în materie penală și extrădarea", se menționează în comunicatul ministerului.