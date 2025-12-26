Sf. Ștefan, sărbătorit pe 27 decembrie. Tradiții, superstiții și nume sărbătorite: A fost primul martir al Bisericii

2 minute de citit Publicat la 23:30 26 Dec 2025 Modificat la 23:31 26 Dec 2025

În fiecare an, pe 27 decembrie, conform calendarului ortodox, creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Ștefan, considerat primul martir al Bisericii și unul dintre cei șapte diaconi aleși de apostoli pentru a sluji comunitatea primară. Sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții, rugăciuni și obiceiuri populare, iar mulți români își serbează onomastica.

În a treia zi de Crăciun, Biserica Ortodoxă Română face pomenirea Sfântului Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan. Cel dintâi martir al Bisericii lui Hristos este un model de jertfă creștină pentru toți creștinii.

Cu ocazia sărbătorii Sfântului Arhidiacon Ștefan, peste 400.000 de români își serbează ocrotitorul.

Viața Sf. Ștefan, primul martir al Bisericii

Sfântul Ștefan este cunoscut ca unul dintre cei șapte diaconi ai Bisericii primare, ales de apostolii lui Hristos pentru a sluji comunitatea creștină aflată în formare, potrivit Basilica.ro.

Predica sa despre Iisus Hristos ca Mesia și adevărul Evangheliei a atras împotrivirea celor care respingeau noua credință. În fața Sinedriului, Ștefan a susținut una dintre cele mai importante mărturisiri consemnate în Faptele Apostolilor, trecând prin istoria mântuirii și demonstrând împlinirea profețiilor.

Condamnat la moarte prin lapidare, a devenit primul martir al creștinismului, numit și „întâiul mucenic”.

Sf. Ștefan îi ocrotește pe cei aflați în necaz

Sfântul Ștefan este privit ca un model de mărturisire și jertfă. Clericii contemporani subliniază că exemplul său rămâne o inspirație pentru toți cei aflați în încercări sau conflicte sufletești.

El este invocat pentru curaj, pace, iertare și întărire în credință, iar ierarhi ai Bisericii îl descriu ca un izvor de inspirație pentru generații de mărturisitori.

Tradiții și superstiții de Sf. Ștefan

Ziua de 27 decembrie este dedicată pomenirii „întâiului mucenic”, iar în biserici se săvârșesc slujbe speciale, potrivit sursei citate.

În tradiția populară, această zi este una a împăcării și a gesturilor bune: credincioșii aprind lumânări pentru cei adormiți, oferă daruri și evită conflictele.

În unele zone, se împart prăjituri sau plăcinte pentru sănătate și noroc.

Ce nume se sărbătoresc de Sf. Ștefan

Își serbează onomastica toți cei cu numele Ștefan, Ștefania, Ștefănel, Ștefana, Fane, Fănel, Fana, precum și variante regionale sau derivate.

Parohiile sau comunitățile cu hramul Sf. Ștefan organizează slujbe speciale, iar ziua este una dintre cele mai importante onomastici din perioada sărbătorilor.

Rugăciuni către Sfântul Ștefan

În această zi, credincioșii rostesc rugăciuni pentru pace, iertare, curaj în credință și depășirea necazurilor.

Ierarhii amintesc că Sfântul Ștefan îndeamnă pe fiecare credincios să cultive darurile Duhului Sfânt și să trăiască în lumină și adevăr.

O rugăciune des întâlnită este:

„Sfinte Ștefane, întâiule mucenic al lui Hristos, roagă-te pentru noi, ca prin mijlocirea ta să dobândim credință puternică, inimă curată și pace în suflet. Amin.”