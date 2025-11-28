Calendar ortodox decembrie 2025. Principalele sărbători ale lunii

2 minute de citit Publicat la 23:30 28 Noi 2025 Modificat la 23:30 28 Noi 2025

Biserică Ortodoxă decorată de Crăciun. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Decembrie 2025 aduce credincioșilor o serie de sărbători importante, marcate atât cu cruce roșie, cât și cu cruce neagră, în timp ce Postul Nașterii Domnului continuă până în Ajunul Crăciunului. Luna este una bogată în tradiții, pregătiri spirituale și prăznuiri cu semnificații profunde. Mai jos găsești lista completă a celor mai însemnate zile din calendarul ortodox decembrie 2025.

Sărbători cu cruce roșie în decembrie 2025

Acestea sunt sărbătorile cele mai importante ale lunii, marcate cu slujbe speciale și participare sporită în biserici.

6 decembrie – Sfântul Ierarh Nicolae

25 decembrie – Nașterea Domnului (Crăciunul)

26 decembrie – Soborul Maicii Domnului

27 decembrie – Sfântul Arhidiacon Ștefan, primul mucenic

Sunt 27 de sărbători cu cruce neagră în decembrie 2025

În decembrie 2025 sunt 27 de sărbători cu cruce neagră, prilejuri de pomenire a sfinților sau a unor evenimente din istoria Bisericii, fără restricțiile liturgice specifice sărbătorilor cu cruce roșie.

În calendarul ortodox, zilele sunt marcate cu cruce roșie sau cruce neagră, iar diferența ține de gradul de importanță al sărbătorii și de ritul liturgic asociat:

1. Cruce roșie

Reprezintă sărbători majore, foarte importante pentru Biserică.

În aceste zile se recomandă: participarea la slujbe speciale, odihnă liturgică (nu se lucrează de regulă), post și rugăciune.

Exemple: Nașterea Domnului (25 decembrie), Sfântul Nicolae (6 decembrie), Soborul Maicii Domnului (26 decembrie).

2. Cruce neagră

Reprezintă sărbători mai puțin solemne, de regulă comemorări ale unor sfinți mai puțin cunoscuți sau momente din istoria Bisericii.

În aceste zile:

Nu există restricții liturgice stricte.

Credincioșii pot lucra sau desfășura activități obișnuite.

Se recomandă totuși rugăciunea, pomenirea sfântului din ziua respectivă și participarea la slujbe dacă este posibil.

Exemple: Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit (5 decembrie), Sfântul Proroc Agheu (16 decembrie), Sfânta Muceniță Eugenia (24 decembrie, Ajunul Crăciunului).

Calendar ortodox complet pentru decembrie 2025

1 decembrie – Sfântul Proroc Naum; Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv (cruce neagră)

2 decembrie – Cuvioșii Paisie și Cleopa de la Sihăstria; Proorocul Avacum (cruce neagră)

3 decembrie – Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica; Proorocul Sofonie (cruce neagră)

4 decembrie – Sfânta Mare Muceniță Varvara; Sfântul Ioan Damaschin (cruce neagră)

5 decembrie – Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit (cruce neagră)

6 decembrie – Sfântul Ierarh Nicolae (cruce roșie)

7 decembrie – Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș (cruce neagră)

8 decembrie – Sfântul Cuvios Patapie (cruce neagră)

9 decembrie – Zămislirea Sfintei Fecioare Maria (cruce neagră)

10 decembrie – Sfinții Mucenici Mina, Ermoghen și Eugraf (cruce neagră)

11 decembrie – Sfântul Daniil Stâlpnicul (cruce neagră)

12 decembrie – Sfântul Spiridon al Trimitundei (cruce neagră)

13 decembrie – Sfântul Ierarh Dosoftei (cruce neagră)

14 decembrie – Sfinții mucenici Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie (cruce neagră)

15 decembrie – Sfântul Mucenic Elefterie (cruce neagră)

16 decembrie – Sfântul Proroc Agheu (cruce neagră)

17 decembrie – Sfântul Proroc Daniel (cruce neagră)

18 decembrie – Cuviosul Daniil Sihastru (cruce neagră)

19 decembrie – Sfântul Mucenic Bonifatie; Cuvioasa Aglaia (cruce neagră)

20 decembrie – Cuviosul Serafim de la Sâmbăta de Sus; Sfântul Ignatie Teoforul (cruce neagră)

21 decembrie – Sfânta Iuliana; Sfântul Temistocle (cruce neagră)

22 decembrie – Sfântul Ierarh Petru Movilă (cruce neagră)

23 decembrie – Sfinții 10 mucenici din Creta (cruce neagră)

24 decembrie – Sfânta Muceniță Eugenia (Ajunul Crăciunului) (cruce neagră)

25 decembrie – Nașterea Domnului (cruce roșie)

26 decembrie – Soborul Maicii Domnului (cruce roșie)

27 decembrie – Sfântul Arhidiacon Ștefan (cruce roșie)

28 decembrie – Sfinții 20.000 de mucenici arși în Nicomidia (cruce neagră)

29 decembrie – Sfinții 14.000 de prunci uciși de Irod (cruce neagră)

30 decembrie – Sfânta Muceniță Anisia (cruce neagră)

31 decembrie – Sfânta Cuvioasă Melania Romana (cruce neagră)