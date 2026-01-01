Sfântul Vasile cel Mare, sărbătorit pe 1 ianuarie. Aproape 600.000 de români își sărbătoresc onomastica

Sfântul Vasile cel Mare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: basilica.ro

Sfântul Vasile cel Mare este sărbătorit în fiecare an la data de 1 ianuarie. Aproape 600.000 de români poartă numele sfântului şi îşi sărbătoresc onomastica astăzi.

Sfântul Vasile, episcopul Cezareii, este considerat unul dintre cei mai mari teologi creştini, "păzitor de duhuri rele", fiind cunoscut şi ca Ocrotitorul săracilor.

Este unul dintre cei mai importanţi părinţi ai Bisericii Ortodoxe şi unul dintre cei mai mari teologi creştini. S-a născut în Pont în jurul anului 329 şi a murit în Cezarea în ziua de 1 ianuarie 379.

Tradiții și obiceiuri

Sărbătoarea Sfântului Vasile este însoțită de numeroase tradiții și obiceiuri populare, menite să aducă noroc, prosperitate și împlinirea dorințelor în anul care începe.

Se spune că în noaptea dintre ani, în noaptea Sfântului Vasile, cerul se deschide de trei ori, pentru câteva clipe. Este momentul în care oamenii își pot pune dorințe, cu speranța că acestea se vor împlini în noul an.

Tradițiile populare spun că 1 ianuarie nu marchează doar începutul noului an, ci și al unui nou ciclu al vieții, motiv pentru care această perioadă este asociată cu obiceiuri și practici menite să aducă noroc și belșug.

Sfântul Vasile, perceput de unii drept primul petrecăreţ, numele lui fiind considerat de alţii drept numele de botez al lui Iisus Hristos, este apărătorul creştinilor, "păzitor de duhurile rele”, astfel că prima zi a anului a ajuns să fie considerată un moment propice pentru desfăşurarea practicilor magice.

În Moldova, în Ajunul Sfântului Vasile, oamenii obișnuiesc să așeze 12 coji de ceapă, în care pun sare. În funcție de câtă umezeală se adună în fiecare coajă până a doua zi, se crede că se poate afla în ce luni va ploua și în care va fi secetă. Tot aici se spune că, dacă noaptea de Sfântul Vasile este senină și liniștită, anul care vine va fi unul bun.

Potrivit tradițiilor, tot astăzi e bine să verşi vin pe masă, să spargi un pahar alb, să răstorni cutia de chibrituri sau să dai de pomană unui om sărac, ca să ai noroc tot anul.

Se mai spune că dacă dormi de Sfântul Vasile, rişti să fii leneş tot anul.

În tradiţia populară se spune că aduce noroc dacă prima persoană care intră în casă de 1 ianuarie este bărbat.

Fetele nemăritate obișnuiesc să respecte anumite obiceiuri în această zi, pentru a se căsători în anul următor.

Acestea își fac „punți” din crenguțe de măr, de care leagă un inel, busuioc, o batistă, o pară argintată și un șir de mărgele, apoi le lasă afară peste noapte.

Potrivit tradițiilor, dacă dimineața găsesc punţile cu brumă pe ele se vor mărita cu om bogat, dacă nu, vor lua un om sărac.

Sfântul Vasile cel Mare a trăit în secolul al IV-lea şi a fost primul ierarh care a întemeiat, pe lângă biserici, aziluri şi spitale pentru săraci, o leprozerie şi un aşezământ pentru recuperarea prostituatelor.