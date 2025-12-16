La Niña e slăbită. Ce înseamnă acest lucru pentru vremea din iarna 2025–2026

Pentru intervalul decembrie 2025 – februarie 2026, probabilitatea ca pragurile La Niña să fie atinse este estimată însă la 55%. Foto: Getty Images

Potrivit celui mai recent raport al Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), există o probabilitate de 55% ca un episod slab de La Niña să influențeze tiparele meteo și climatice în următoarele trei luni. Deși La Niña are, în general, un efect temporar de răcire asupra vremii globale, în multe regiuni ale lumii valorile termice sunt așteptate să rămână peste normal în iarna 2025-2026, scrie World Meteorological Organization.

La Niña reprezintă răcirea periodică, la scară largă, a temperaturii apelor de suprafață din zona centrală și estică a Pacificului ecuatorial, fenomen asociat cu modificări ale circulației atmosferice tropicale, inclusiv ale vânturilor, presiunii și regimului de precipitații.

Potrivit celor mai recente prognoze realizate de centrele globale de predicție sezonieră ale OMM, la mijlocul lunii noiembrie 2025 indicatorii oceanici și atmosferici indicau valori aflate la limita declanșării unui episod La Niña. Pentru intervalul decembrie 2025 – februarie 2026, probabilitatea ca pragurile La Niña să fie atinse este estimată însă la 55%.

Pentru perioadele ianuarie–martie și februarie–aprilie 2026, șansele de revenire la condiții ENSO (Oscilația sudică El Niño) neutre cresc treptat, de la aproximativ 65% la 75%. Probabilitatea apariției unui episod El Niño, care are de obicei efecte opuse, este considerată redusă.

„Prognozele sezoniere pentru El Niño și La Niña sunt instrumente esențiale de planificare pentru sectoare sensibile la climă, precum agricultura, energia, sănătatea și transporturile. Ele reprezintă, de asemenea, o componentă-cheie a contribuției OMM la sprijinirea operațiunilor umanitare. Aceste informații climatice ne ajută să evităm pierderi economice de ordinul milioanelor de dolari și să salvăm nenumărate vieți”, a declarat secretarul general al OMM, Celeste Saulo.

Serviciile Meteorologice și Hidrologice Naționale vor monitoriza atent evoluția condițiilor în lunile următoare, pentru a furniza date relevante factorilor de decizie.

Fenomenelor climatice naturale de amploare, precum La Niña și El Niño, li se suprapune contextul schimbărilor climatice cauzate de activitatea umană. Acestea contribuie la creșterea temperaturilor globale pe termen lung, intensifică evenimentele meteo extreme și influențează tiparele sezoniere de precipitații și temperatură.

Conform celui mai recent raport, în intervalul decembrie 2025 – februarie 2026, temperaturile sunt prognozate să fie peste mediile climatologice în mare parte din emisfera nordică și în zone extinse din emisfera sudică. Estimările privind precipitațiile sunt similare celor observate, în mod obișnuit, în timpul unui episod slab de La Niña.