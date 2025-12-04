Există condiţii „la limită” pentru un episod La Nina, anunță OMM: „Va fi unul slab”. Cum poate schimba vremea în această iarnă

1 minut de citit Publicat la 12:22 04 Dec 2025 Modificat la 12:23 04 Dec 2025

Imagine din satelit cu iarna deasupra continentului american. Sursa foto: Hapta/ Arhiva NOAA

Fenomenul La Nina, asociat cu temperaturi mondiale mai scăzute, ar putea apărea într-o formă slabă între decembrie şi februarie, însă numeroase regiuni ar urma totuşi să înregistreze temperaturi ridicate, a indicat joi Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), transmite AFP, potrivit Agerpres.

Potrivit celei mai recente actualizări a acestei agenţii a ONU, „există 55% şanse ca un episod La Nina slab să influenţeze condiţiile meteorologice şi climatice în următoarele trei luni”.

Însă, deşi La Nina are un efect de răcire, „numeroase regiuni ar urma totuşi să cunoască temperaturi peste valorile normale”, precizează OMM, care se bazează pe ultimele observaţii ale Centrelor sale mondiale de prognoză sezonieră de la mijlocul lunii noiembrie 2025.

Potrivit organizaţiei, indicatorii oceanici şi atmosferici arată condiţii „la limită” pentru un episod La Nina.

Ulterior însă, precizează OMM, pentru perioadele ianuarie-martie şi februarie-aprilie 2026, probabilitatea revenirii la condiţii neutre „creşte treptat la aproximativ 65%-75%”.

Un episod La Nina aduce vreme mai rece

La Nina desemnează răcirea periodică, la scară mare, a temperaturilor de suprafaţă din centrul şi estul Oceanului Pacific ecuatorial, asociată cu variaţii ale circulaţiei atmosferice tropicale, în special schimbări ale vânturilor, presiunii şi regimurilor de precipitaţii, potrivit OMM.

De obicei, La Nina produce efecte climatice opuse celor ale fenomenului El Nino, în special în regiunile tropicale. Riscul unui episod El Nino în următoarele luni este considerat „scăzut” de OMM.

„Serviciile meteorologice şi hidrologice naţionale vor urmări îndeaproape situaţia în lunile următoare pentru a oferi informaţii factorilor de decizie”, a adăugat organizaţia.

Fenomenele climatice naturale de mare amploare, precum La Nina şi El Nino, se înscriu, potrivit OMM, în contextul mai larg al schimbărilor climatice provocate de activitatea umană, care determină o creştere a temperaturilor la nivel mondial pe termen lung, o intensificare a fenomenelor meteorologice şi climatice extreme şi repercusiuni asupra regimurilor sezoniere de precipitaţii şi temperaturi.