În timp ce europenii se luptă cu criza imobiliară, 83% dintre români sunt campioni la deținut case și ”cei mai mulțumiți proprietari”

România se poziţionează în topul pieţelor stabile din Europa / sursă foto: Getty Images

România se numără printre cele mai stabile pieţe rezidenţiale din Europa, cu 83% dintre locuinţe aflate în proprietatea ocupanţilor, respectiv un nivel de satisfacţie de 81%, peste media continentală, relevă analiza RE/MAX European Housing Trend Report 2025, potrivit Agerpres.

În schimb, românii se confruntă cu o presiune ridicată a cheltuielilor pentru locuire, doar 40% dintre respondenţi declarându-se confortabili cu aceste costuri, sub media europeană, potrivit aceleiaşi analize.

România se poziţionează în topul pieţelor stabile din Europa, cu doar 14% dintre locuitori îşi propun să se mute în următoarele 12 luni, sub media europeană de 17% şi similară pieţelor mature, precum Cehia sau Slovenia.

Cu 83% dintre respondenţi fiind proprietari - cel mai ridicat nivel de pe continent - piaţa locală continuă să fie definită de stabilitate, continuitate şi un ataşament puternic faţă de achiziţie. Nivelul de satisfacţie locativă, de 81%, depăşeşte media europeană de 77% şi confirmă faptul că, în ciuda presiunilor financiare, românii rămân în mare parte mulţumiţi de locuinţele lor.

Pe de altă parte, presiunea cheltuielilor pentru locuinţă reprezintă un factor tot mai vizibil în România: doar 40% dintre gospodării se declară confortabile cu nivelul actual al acestor costuri, sub media europeană de 45%, iar 18% au apelat la credite pentru a le acoperi, un procent mai ridicat decât media continentală de 13%.

La acestea se adaugă presiunea facturilor la energie, unde doar 30% dintre români spun că se simt confortabili cu plata lor, cu 15 puncte procentuale sub media europeană, în timp ce 22% afirmă că se află în dificultate, peste nivelurile raportate în alte pieţe din Europa Centrală şi de Est.

63% dintre românii care nu deţin încă o locuinţă cred că vor reuşi să o cumpere

În ciuda acestei presiuni financiare, satisfacţia generală rămâne ridicată: doar 19% dintre români sunt nemulţumiţi de situaţia lor locativă, iar principalele motive invocate sunt lipsa spaţiului (36%) şi facilităţile învechite (28%). Preţul locuinţei este menţionat mult mai rar ca sursă de nemulţumire decât în Europa (20% în România vs 34% la nivel european), ceea ce reflectă o percepţie de valoare mai favorabilă pe piaţa locală.

Pentru românii care iau în considerare o mutare, criteriile funcţionale cântăresc cel mai mult: 37% urmăresc obţinerea unui spaţiu mai generos, 23% caută zone cu standarde mai bune, iar 16% vizează reducerea cheltuielilor legate de locuire. Această orientare spre calitate şi confort se regăseşte şi la nivel european, unde locuinţele mai bine adaptate nevoilor familiilor rămân principala motivaţie pentru relocare.

Raportul subliniază, totodată, un optimism ridicat privind accesul la proprietate. 63% dintre românii care nu deţin încă o locuinţă cred că vor reuşi să cumpere - peste media europeană de 56%. Îmbunătăţirea veniturilor (50%) şi posibilitatea achiziţiei împreună cu un partener (28%) sunt percepute ca principalele căi de acces în acest sens, iar durata medie de rambursare a unui credit ipotecar, estimată la aproximativ 14 ani, rămâne sub media europeană de 15 ani. Aceste elemente conturează o piaţă în care încrederea în achiziţia viitoare se menţine solidă, în ciuda presiunilor financiare curente.

Românii sunt mai atenţi la modul în care îşi gestionează bugetele

„Studiul ne reconfirmă tendinţele înregistrate de birourile noastre pe piaţa locală: stabilitatea rămâne un element definitoriu, iar interesul pentru locuinţe de calitate, adaptate nevoilor actuale, continuă să crească. Românii sunt mai atenţi la modul în care îşi gestionează bugetele şi prioritizează tot mai mult confortul, eficienţa şi valoarea reală a locuinţei.

Toate aceste evoluţii indică o maturizare constantă a pieţei, care va continua să se contureze în 2026 şi în anii următori", a declarat Răzvan Cuc, preşedinte RE/MAX România, citat în prezentarea analizei.

European Housing Trend Report 2025 se bazează pe un studiu pan-european realizat în august 2025 de către Opinium Research, pe un eşantion de peste 21.000 de adulţi (18+) din 23 de ţări: Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Finlanda, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Lituania, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania, Elveţia, Turcia, Franţa, Germania şi Marea Britanie. Eşantionul este reprezentativ la nivel naţional în fiecare piaţă analizată.

În România, RE/MAX este cea mai mare reţea de birouri imobiliare francizate, cu cel mai mare număr de agenţi imobiliari, având, în prezent, peste 65 de birouri francizate şi peste 800 de membri activi.

La nivel mondial, RE/MAX este lider în real-estate, fiind franciza numărul 1 la nivel global pe acest segment. Compania, înfiinţată în 1973 în Denver, are astăzi peste 140.000 de agenţi afiliaţi, în 8.300 de birouri, aflate în peste 110 de ţări din întreaga lume. În Europa, RE/MAX este prezent în 40 de ţări, cu peste 2.200 de birouri şi 30.000 de agenţi, continuând să se extindă.