Miliardarul care a profitat de criză dezvăluie cum și-a construit imperiul: “Când intru într-o încăpere, folosesc cele două C-uri”

Ryan Serhant un magnat care a construit un adevărat imperiu imobiliar a dezvăluit cel mai bun sfat pentru cei care activează în domeniul vânzărilor: “În fiecare încăpere în care intru, folosesc cele două C-uri”, a precizat el într-un interviu pe rețelele sociale și preluat de Fortune.

Serhant, în vârstă de 41 de ani, s-a transformat dintr-un investitor aflat în dificultate, care a câștigat doar aproximativ 9.000 de dolari în primul său an în domeniul imobilia, chiar în 2008, în săptămâna în care Lehman Brothers s-a prăbușit, într-unul dintre cei mai de succes brokeri din America.

A încheiat tranzacții imobiliare de peste 15 miliarde de dolari de-a lungul carierei sale, a construit o firmă de brokeraj cu peste 1.100 de agenți în 14 state și și-a transformat munca într-un serial Netflix, Owning Manhattan. La 41 de ani, continuă să stabilească recorduri: numai în primele 35 de zile ale anului 2025, firma sa de brokeraj, Serhant, a depășit 1 miliard de dolari în vânzări încheiate și în curs de contract.

Serhant a dezvăluit abordarea înșelător de simplă a rețetei sale care i-a alimentat ascensiunea de la simplu investitor aflat în dificultate la unul dintre cei mai de succes agenți imobiliari din lume: “În fiecare cameră în care intru, folosesc cei doi C.” “ Ofer cuiva un compliment și găsești ceva în comun”.

Serhant nu se oprește la conversația inițială. Odată ce primește informațiile de contact ale cuiva, spune că îl contactează în termen de 10 minute. „Le trimit un mesaj rapid, un mesaj text rapid. Așadar, a fost o plăcere să te cunosc acum șapte minute și jumătate. Hai să facem ceva grozav împreună”, a spus el.

Serhant spune că păstrează mesajul necitit ca o reamintire vizuală, apoi continuă să interacționeze „până când cumpără el sau mor eu”. El spune că încearcă să întâlnească între cinci și cincisprezece oameni noi în fiecare zi, iar lista sa de contacte este de fapt „monedă de contact” - o rețea construită pe relații, nu doar pe tranzacții.

"Oamenii urăsc să fie convinși"

Serhant a spus că strategia sa de vânzări de 6 miliarde de dolari se învârte în jurul accesibilității:

„Oamenii urăsc să fie convinși, dar adoră să facă cumpărături cu prietenii”, a spus el. „Sarcina ta numărul unu ca agent de vânzări este să creezi relații. Nu este să vinzi produse.”

Această filozofie a condus la unele dintre cele mai importante tranzacții ale sale. La începutul acestui an, Serhant a declarat că a vândut proprietăți în Palm Beach în valoare totală de 308 milioane de dolari prin telefon, lucru pe care îl atribuie în întregime „încrederii în relația pe care am reușit să o creez între o persoană care dorea să cumpere și o persoană care dorea să vândă”.

În septembrie 2020, în plin apogeu al pandemiei de COVID-19, firma sa a devenit una dintre companiile imobiliare cu cea mai rapidă creștere din SUA. Serhant se mândrește cu o rată de retenție a agenților de 99% la casa sa de brokeraj.

Întrebat ce mesaj le-ar lăsa tinerilor, Serhant a împărtășit înțelepciunea culeasă de la clienții săi miliardari: „Majoritatea oamenilor sunt într-o cursă contra cronometru. Timpul este cel mai mare atu al lor. Cei mai bogați oameni sunt într-o cursă contra momentelor”, a spus el. Având în vedere acest lucru, Serhant spune că „ar prefera să regrete lucrurile pe care le-a făcut decât pe cele pe care nu le-a încercat niciodată”, recomandându-le și altora în mod similar „să își asume riscul sau să piardă șansa”.