HILS Nord, cel mai nou proiect semnat de HILS Development. Blocurile vor avea 2.705 apartamente

HILS Nord este un proiect mixed-use, conceput pentru a oferi un stil de viață modern și conectat, în armonie cu principiile sustenabilității și respectului față de natură.

În prezent, este în construcție Faza 1 a proiectului, desfășurată pe 3,5 hectare, care include 4 blocuri și 1.200 de apartamente disponibile la vânzare. Din totalul acestei etape, peste 11.000 mp sunt dedicați zonelor verzi, locuri de joacă pentru copii și spații de relaxare dedicate comunității. Faza 1 va oferi 1.440 de locuri de parcare, terane și subterane, precum și stații de încărcare pentru mașini electrice, promovând un stil de viață sustenabil și modern. Ansamblul va beneficia de acces pietonal către Lacul Șaulei, iar în cadrul comunității HILS Nord, în prima fază de dezvoltare, va fi amenajat un parc de aproximativ 5.000 mp, cu amfiteatru în aer liber, alei și puncte de observație spre Lacul Șaulei.

HILS Nord este un concept 100% electric, nZEB și pre-certificat Green Homes. Proiectul, cu o valoare totală a investiției de 200 de milioane de euro, include panouri fotovoltaice pentru reducerea consumului energetic în zonele comune, pompe de căldură aer-apă, încălzire în pardoseală, suprefețe vitrate ample și fațade ventilate. Arhitectura este gândită în regim de înălțime terasat, cu 2, 4, 5, 6 și 11 etaje, oferind o tranziție armonioasă către mediul natural. În etapele următoare, proiectul va include și zone comerciale, completând experiența unui stil de viață modern și echilibrat.

HILS Nord deschide un nou capitol în evoluția HILS Development, după succesul proiectelor HILS Pallady, HILS Splai, HILS Brauner, HILS Republica, HILS Sunrise și HILS Titanium, care au marcat estul Capitalei prin dezvoltări moderne și sustenabile. Cu acest nou ansamblu, compania extinde aceeași viziune către nordul Bucureștiului, printr-un proiect de anvergură construit la standarde înalte de calitate și eficiență energetică.