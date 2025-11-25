HILS Nord, cel mai nou proiect semnat de HILS Development. Blocurile vor avea 2.705 apartamente

HILS Development, lider în dezvoltări rezidențiale și mixed-use în București, a anunţat lansarea proiectului HILS Nord, al șaptelea ansamblu din portofoliul companiei. Noul proiect marchează extinderea HILS Development din estul Capitalei către zona de nord și continuă direcția strategică de diversificare a portofoliului prin dezvoltări middle premium. Dezvoltat pe o suprafață de 10 hectare, cu ieșire directă către Autostrada A3, întregul proiect HILS Nord va include 2.705 apartamente, zone verzi, parcări subterane și supraterane, spații comerciale, un centru SPA cu sală de fitness și un parc cu vedere spre Lacul Șaulei. Conform planificării actuale, Faza 1 va fi finalizată în 2028, iar ansamblul integral HILS Nord până în 2032.
"Avem două decenii de dezvoltări rezidențiale în Capitală, cu peste 12.000 de locuințe finalizate, un parcurs care a început în nord, a continuat în zona de sud, în Sectorul 4 și Popești Leordeni, apoi în est. Astăzi revenim firesc în nord, prin HILS Nord, în imediata vecinătate a primului proiect rezidențial lansat acum 20 de ani. Este un pas matur într-un parcurs solid, în care ne-am adaptat constant nevoilor orașului și ale oamenilor. HILS Nord marchează continuitatea unei povești de creștere și consolidare, cu locuințe bine gândite, durabile și conectate la dinamica reală a Bucureștiului", spune Ionuț Negoiță, CEO & fondator HILS Development.
HILS Nord, locuințe moderne, construite responsabil pentru viitor
HILS Nord este un proiect mixed-use, conceput pentru a oferi un stil de viață modern și conectat, în armonie cu principiile sustenabilității și respectului față de natură.
În prezent, este în construcție Faza 1 a proiectului, desfășurată pe 3,5 hectare, care include 4 blocuri și 1.200 de apartamente disponibile la vânzare. Din totalul acestei etape, peste 11.000 mp sunt dedicați zonelor verzi, locuri de joacă pentru copii și spații de relaxare dedicate comunității. Faza 1 va oferi 1.440 de locuri de parcare, terane și subterane, precum și stații de încărcare pentru mașini electrice, promovând un stil de viață sustenabil și modern. Ansamblul va beneficia de acces pietonal către Lacul Șaulei, iar în cadrul comunității HILS Nord, în prima fază de dezvoltare, va fi amenajat un parc de aproximativ 5.000 mp, cu amfiteatru în aer liber, alei și puncte de observație spre Lacul Șaulei.
HILS Nord este un concept 100% electric, nZEB și pre-certificat Green Homes. Proiectul, cu o valoare totală a investiției de 200 de milioane de euro, include panouri fotovoltaice pentru reducerea consumului energetic în zonele comune, pompe de căldură aer-apă, încălzire în pardoseală, suprefețe vitrate ample și fațade ventilate. Arhitectura este gândită în regim de înălțime terasat, cu 2, 4, 5, 6 și 11 etaje, oferind o tranziție armonioasă către mediul natural. În etapele următoare, proiectul va include și zone comerciale, completând experiența unui stil de viață modern și echilibrat.
HILS Nord deschide un nou capitol în evoluția HILS Development, după succesul proiectelor HILS Pallady, HILS Splai, HILS Brauner, HILS Republica, HILS Sunrise și HILS Titanium, care au marcat estul Capitalei prin dezvoltări moderne și sustenabile. Cu acest nou ansamblu, compania extinde aceeași viziune către nordul Bucureștiului, printr-un proiect de anvergură construit la standarde înalte de calitate și eficiență energetică.
Strategia de sustenabilitate HILS Nord, realizată în parteneriat cu Asociația "Parcul Natural București"
Proiectul HILS Nord integrează o strategie de sustenabilitate elaborată în 2025, în parteneriat cu Asociația "Parcul Național București", axată pe protejarea biodiversității și reducerea impactului asupra mediului. Strategia prevede, pe lângă măsuri de conservare a habitatelor naturale, amenajarea unor pajiști urbane, grădini sălbatice și borduri florale care susțin flora și fauna locală.
Informații despre proiectul HILS Nord, etapele de dezvoltare, specificațiile tehnice și facilitățile incluse sunt disponibile pe site-ul oficial: HILS Nord.