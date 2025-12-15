Vremea se schimbă înainte de sărbători. De când vine frigul și ce șanse au românii să vadă zăpadă de Crăciun

1 minut de citit Publicat la 15:13 15 Dec 2025 Modificat la 15:13 15 Dec 2025

ANM a actualizat prognoza pentru perioada sărbătorilor. Foto: Getty Images

Meteorologii au actualizat prognoza pentru perioada sărbătorilor și au aflat unde este posibil să ningă în următoarele săptămâni și unde se vor consemna temperaturi de primăvară.

"Până în sărbătoarea Crăciunului e puțin probabil să avem precipitații, pentru că presiunea atmosferică se va menține ridicată și singurul fenomen de interes va rămâne în continuare ceața pentru zonele joase ale țării, în special cele din sudul teritoriului.

ANM: Frigul vine odat ă î nainte de C r ăciun și va răm â ne p â n ă după Anul Nou

Este foarte adevărat însă că materialele de care dispunem deocamdată ne arată că în preajma Crăciunului trebuie să ne așteptăm la anumite schimbări, în primul rând la o scădere a temperaturilor.

În săptămâna pe care am început-o, e foarte posibil ca miercuri, joi și vineri să înregistrăm valori termice de până la 13 - 15 grade, foarte ridicate pentru perioada în care ne aflăm.

Săptămâna viitoare, însă, temperaturile vor scădea treptat.

Este o scădere care ar putea continua în perioada dintre Crăciun și Anul Nou.

E posibil, chiar, ca vremea să se mențină la valori sub media perioadei și la începutul noului an.

Din punct de vedere al precipitațiilor, incertitudinea este încă foarte mare pentru acea perioadă.

Rom â nii care nu tr ăiesc la munte trebuie s ă se împace cu g â ndul c ă sărbătorile vor fi fără zăpadă

Deci, dincolo de Crăciun, aș spune că mai e de așteptat spre sfârșitul anului și în primele zile ale anului viitor ca să avem și precipitații de luat în considerare.

Odată cu răcirea, acestea ar trebui să fie în special sub formă de ninsoare, chiar și în zonele mai joase(...)

Până la urmă, este de așteptat ca, spre sfârșitul anului, să fie împrospătat stratul de zăpadă din zona montană.

Deocamdată, rămânem cu ceea ce am acumulat în ultimele săptămâni, iar pentru zonele mai joase, de asemenea, există probabilitatea ca în unele zile de dincolo de Crăciun să ningă, mai ales în partea de sud și de vest a teritoriului.

Dar incertitudinea este încă foarte ridicată", a declarat la Antena 3 CNN Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM.