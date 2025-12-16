Ousmane Dembele şi Aitana Bonmati au fost desemnaţi cei mai buni fotbalişti ai anului

Cei doi au fost premiaţi la Gala Premiilor "The Best FIFA". Colaj foto: Getty Images

Atacantul francez Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) şi mijlocaşul spaniol Aitana Bonmati (FC Barcelona) au fost desemnaţi cei mai buni fotbalişti ai anului, la masculin, respectiv feminin, marţi seara, la Doha, la Gala Premiilor "The Best FIFA", transmit agenţiile internaţionale de presă, potrivit Agerpres.



Dembele, 28 de ani, a devenit în septembrie al şaselea jucător francez care a cucerit ''Balonul de Aur'', trofeul care a recompensat un sezon de excepţie cu Paris Saint-Germain, în care Dembele a fost esenţial în câştigarea Ligii Campionilor. De asemenea, a jucat finala Cupei Mondiale a Cluburilor.



''Aş dori să le mulţumesc coechipierilor mei. Munca a dat roade, a fost un an fantastic pentru mine, atât la nivel individual, cât şi colectiv'', a declarat Dembele la ceremonia din Qatar, care a avut loc cu o zi înaintea finalei Cupei Intercontinentale dintre PSG şi Flamengo, care va avea loc chiar la Doha.



Dembele a marcat în sezonul trecut 35 de goluri în toate competiţiile, fiind golgheter în Ligue 1 cu 21 de goluri.



Bonmati, conducătoarea de joc a echipei FC Barcelona, a obţinut trofeul la feminin pentru al treilea an la rând, la câteva luni după ce a obţinut şi al treilea ''Balon de Aur'', chiar dacă a pierdut ambele finale jucate, Liga Campionilor şi EURO 2025.



Tehnicianul spaniol Luis Enrique a fost desemnat, fără surpriză, cel mai bun antrenor al unei echipe masculine, după ce a câştigat Champions League cu PSG, în detrimentul germanului Hansi Flick (FC Barcelona) şi olandezului Arne Slot (Liverpool).



La feminin, laureată a fost olandeza Sarina Wiegman, de asemenea, după ce a câştigat a treia ediţie consecutivă a Campionatului European (în 2017 cu Olanda, în 2022 şi 2025 cu Anglia). Rivala sa pentru acest titlu au fost franţuzoaica Sonia Bompastor, după un sezon remarcabil cu Chelsea (triplă campionat, Cupa Ligii şi Cupa Angliei).