Ousmane Dembele, de la PSG, a câștigat Balonul de Aur 2025. Cine a fost ales antrenorul anului

Ousmane Dembele, fotbalistul francez de 28 de ani al celor de la PSG, a câştigat, luni seară, Balonul de Aur 2025. Echipa franceză a reuşit, de fapt, "să plece acasă" cu cele mai importante distincţii: antrenorul său, Luis Enrique, a fost desemnat cel mai bun tehnician al sezonului trecut, dar formaţia din Hexagon a primit şi premiul pentru cel mai bun club al anului competiţional anterior, când PSG a câştigat Liga Campionilor, conform L'Equipe.

Spaniolul Luis Enrique, tehnicianul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, a fost desemnat cel mai bun antrenor al sezonului 2024-25, luni seara, în cadrul galei premiilor ''Balonul de Aur'', însă nu a fost prezent la Teatrul Chatelet din Paris pentru a i se înmâna Trofeul Johan Cruyff, deoarece îşi conducea echipa de pe margine în Ligue 1.

Luis Enrique, 55 ani, a condus-o pe PSG la câştigarea primului trofeu în Liga Campionilor în sezonul trecut, pe lângă titlul în Ligue 1 şi Cupa Franţei.

Italianul Gianluigi Donnarumma, unul dintre artizanii câştigării Ligii Campionilor la fotbal de către Paris Saint-Germain, în sezonul trecut, a obţinut Trofeul Iaşin, acordat celui mai bun portar al sezonului precedent, luni seara, la gala premiilor ''Balonul de Aur'', găzduită de Teatrul Chatelet din Paris, conform Agerpres.

Plecat în această vară la Manchester City, Donnarumma a obţinut trofeul pentru a doua oară, succedându-i argentinianului Emiliano Martinez (Aston Villa). În 2021, Donnarumma a câştigat Trofeul Iaşin după ce a fost desemnat cel mai bun jucător la EURO 2021, unde a devenit campion european cu naţionala Italiei.