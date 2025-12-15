Fanii din India au plătit peste 11.000 de dolari pentru o fotografie și o strângere de mână cu Lionel Messi

Unele întâlniri private cu jucătorul, organizate cu uşile închise pentru corporaţii şi invitaţi VIP, au atins cifre mult mai mari / sursă foto: Getty Images

O strângere de mână şi o fotografie cu starul Lionel Messi în timpul vizitei fotbalistului argentinian în India i-au costat pe fanii săi peste 11.000 de dolari, potrivit site-ului oficial al organizatorului evenimentului, în cadrul turneului de trei zile prin principalele oraşe ale ţării, informează EFE, potrivit Agerpres.

Pachetul, exclusiv şi cu bilete în număr limitat, include o întâlnire personală cu fotbalistul argentinian, o fotografie individuală, acces la locuri premium pentru evenimentul sportiv şi un tricou oficial al echipei naţionale a Argentinei semnat de Messi.

Presa locală a relatat că unele întâlniri private cu jucătorul, organizate cu uşile închise pentru corporaţii şi invitaţi VIP, au atins cifre mult mai mari, de până la aproximativ 120.000 de dolari.

Pe lângă aceste experienţe premium, evenimentele deschise publicului larg sunt comercializate la preţuri începând de la aproximativ 3.500 de rupii (aproximativ 42 de dolari) pentru cele mai mici, conform informaţiilor furnizate de organizatorul evenimentului.

Haos la debutul turneului lui Messi în India

Messi, campion mondial cu Argentina şi de opt ori câştigător al "Balonului de Aur", îşi continuă vizita sa în India, cu o agendă marcată în ultima zi de un important personal de securitate.

Autorităţile indiene au anunţat, sâmbătă, o anchetă în urma revoltelor care au determinat evacuarea fotbalistului argentinian de pe un stadion din oraşul Kolkata, din vestul ţării, incident care a dus la acuzaţii de corupţie politică şi fraudă la adresa organizatorilor.

Criza a izbucnit când vizita starului argentinian a trebuit să fie întreruptă după 22 de minute din cauza unor obiecte aruncate şi a invadării perimetrului de securitate.

„Sunt profund consternată şi şocată de proasta gestionare de astăzi pe stadionul Salt Lake”, a declarat Mamata Banerjee, ministrul şef al Bengalului de Vest, într-un comunicat dat publicităţii.

Banerjee a anunţat, de asemenea, crearea unui comitet condus de un judecător, cu mandatul de a investiga deficienţele de securitate care l-au pus în pericol pe starul lui Inter Miami şi au dus la acuzaţii ale poliţiei în oraş.

Controversa a izbucnit în interiorul stadionului Salt Lake, oficial cunoscut ca Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, unde mii de fani au denunţat o înşelătorie după ce au plătit bilete scumpe şi au văzut cum un zid de politicieni şi oficiali i-a blocat jucătorului vederea pentru a face fotografii, împiedicând spectacolul sportiv.

În urma revoltelor de pe stadion şi a protestelor de la hotelul jucătorului, anturajul lui Messi a părăsit Kolkata sub pază intensă pentru a-şi continua turneul în oraşul Hyderabad.

Messi a aterizat sâmbătă în Kolkata, întâmpinat de o mulţime frenetică care a stat toată noaptea în faţa aeroportului şi a hotelului, pentru a marca începutul turneului intitulat ''GOAT Tour'' (Great of All Times), eveniment care reprezintă revenirea starului argentinian pe subcontinent după 14 ani şi reaprinzând o pasiune aproape religioasă în capitala fotbalului indian.